林安可連7戰敲安難挽局勢　宋家豪1局無失分奪勝投樂天賞獅4連敗

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）



記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒西武獅4日在主場迎戰東北樂天金鷲，雙方一路鏖戰到比賽後段才分出勝負；西武先發投手武內夏暉繳出7局無失分、狂飆10次三振的優質內容，但牛棚8局失守，最終以1比2惜敗樂天，苦吞4連敗；臺灣重砲林安可此役4打席3打數敲出1安、選到1次保送，樂天宋家豪也有登板，1局無失分。

西武先發武內夏暉此役很快進入狀況，2局上連飆3次三振展現壓制力；面對樂天打線他前7局僅被敲出2支安打，沒有投出任何四死球，總計用96球就送出10次三振，完全封鎖對手攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽關鍵出現在8局上。西武換上甲斐野央接手，1出局後先被淺村敲榮斗敲出安打，接著雖解決麥卡斯卡（Carson McCusker），但樂天代跑平良成功盜上二壘，隨後辰巳涼介選到保送，形成兩出局一、二壘局面。

此時小深田把握機會，一棒掃向右外野深遠地帶，形成清壘三壘安打，樂天一口氣攻下2分，也成為勝負分水嶺。

9局下西武面對樂天投手田中千晴一度靠著對手守備失誤追回1分，將比數追成1比2，可惜反攻氣勢未能延續，最終仍以1分差吞敗。

臺灣重砲林安可此役4打數在第6局敲出一支右外野方向一壘安打，選到1次保送，賽後打擊率0.259，目前連7戰敲安；樂天中繼宋家豪在7局下登板後援，他先被外崎修汰敲安，接著西武靠犧牲短打推進上二壘，隨後宋家豪又被卡納里奧（Alexander Canario）敲安，不過他回穩後三振源田壯亮，再讓桑原將志敲出左外野飛球出局，安全下庄。

宋家豪今天1局用13球，被敲2安送出1次三振無失分，賽後防禦率2.45。