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陳念琴5比0扳倒泰好手晉4強　亞錦賽台灣已進帳4面獎牌

▲亞運女子拳擊66公斤級陳念琴出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳念琴。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華拳擊代表隊在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲菁英拳擊錦標賽再傳捷報！女子65公斤級頭號種子、世界排名第2名的台灣好手陳念琴，4日中午在8強賽登場，面對泰國選手布雅帕（Porntip Buapa），陳念琴展現強大的心理素質與進攻節奏，最終以5比0完封對手，強勢挺進4強，為台灣代表隊保底再添一面銅牌。至此，台灣女團已有4名將晉級準決賽，確定至少有4面銅牌入帳。

名列本屆亞錦賽女子65kg級頭號種子的陳念琴，首輪輪空後於今日8強賽首度登場。對手是現年25歲的泰國女將布雅帕。首回合開賽，陳念琴便發揮強勢進攻，在5名裁判中獲得4個10分，以4比1取得領先優勢。

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隨後的兩回合，陳念琴在完全掌握比賽節奏後手感加溫，靈活的步伐搭配精準的出拳，完全不給布雅帕反擊機會。後兩局陳念琴更是獲得5名裁判一致給予10分滿分肯定，最終三回合結束，陳念琴以5比0橫掃勝出，輕鬆晉級4強，確定銅牌保底。

隨著陳念琴順利挺進準決賽，台灣拳擊代表隊在本屆亞錦賽的女子組戰果極為豐碩。除了陳念琴外，先前已晉級4強的還有林郁婷、黃筱雯以及郭怡萱。

關鍵字： 陳念琴亞洲拳擊台灣女團銅牌烏蘭巴托

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