葉總談林哲瑄引退送祝福　點名郭天信最接近：有些能力不會比較差

▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

富邦「悍將遊俠」林哲瑄將於明（5日）迎來最後一次以球員身分上場守備，並在4月6日舉行正式引退儀式；味全龍主帥葉君璋4日受訪時談到這位昔日頂尖外野手，除了獻上祝福，也直言希望林哲瑄未來能培養出更多像他一樣具備高水準守備能力的球員，對臺灣棒球整體環境會有很大幫助。

談到林哲瑄，葉總一開始先幽默表示，「祝福哦，他沒有來這邊就不用祝福啦，哈哈開玩笑啦。」隨後正色指出，希望林哲瑄未來能延續影響力，「希望可以出現更多像他一樣有出色守備能力的球員，以前只有一個他這樣的，現在如果可以訓練出更多個，我覺得這對整個環境來講會是一個很大的幫助。」

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對於陣中外野手郭天信是否有傳承林哲瑄這類型中線外野手的影子，葉總給予高度肯定；他表示郭天信確實是目前相當接近林哲瑄類型的外野手，「不管是臂力、各方面、守備範圍，我覺得都有。」

若把範圍拉大到臺灣整體外野手來看，葉總也認為郭天信的表現已經相當接近林哲瑄，但兩人之間仍有天賦層面的差異，「但是那種天份還是有點不一樣，目前我覺得天信應該算是不錯的。」

葉總進一步指出，郭天信本來是內野手出身，來到球隊之前並沒有外野守備底子，卻能在外野繳出這樣的表現，本身就代表具備相當好的天分。

不過在部分能力上，葉總認為郭天信甚至不見得遜於林哲瑄，「我覺得天信有些能力其實不會比哲瑄差，比如說在傳球的能力，各方面其實我覺得還不錯。」

至於郭天信未來是否有機會超越林哲瑄，葉總則認為，林哲瑄最珍貴之處在於出色的運動能力，這是難以複製的天賦，「哲瑄本來有很棒的運動能力，這是沒有辦法拷貝的；你沒有辦法訓練說，你的運動能力訓練得像他那樣，那有時候是天份。」

葉總最後也提到，林哲瑄在判斷能力上同樣具備優勢，早從以前就能看出他與眾不同；不過他也強調，一旦有像林哲瑄這樣的代表性球員出現，就會成為後輩模仿與追趕的樣板。

「當你有一個選手出現的時候，我覺得其他選手就有容易模仿、就有那個機會去接近；因為沒有出現過這樣的人，可能都覺得那樣的人是什麼樣的人，那有一個樣板出現的時候，其實大部份的球員就會跟上。」