曾仁和調整接近完成　葉君璋曝進度：最快4月中過後有機會

▲曾仁和。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍主帥葉君璋今（4日）談到曾仁和的調整進度時表示，目前整體狀況已「差不多可以先發」，只是球隊仍希望他在身體感覺、狀況掌握度上再更好一些，因此現階段將先安排他跟著一軍行動，持續觀察，若一切順利，最快可望在4月中過後迎來出賽機會。

葉君璋指出，曾仁和接下來練習時會先跟著一軍，主要是因為剛回到實戰階段，跟著一軍移動、訓練，教練團也能更直接掌握他的調整狀況，「因為他是隨時會在一軍先發的人選，這樣會比較好觀察。」

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葉君璋也提到，曾仁和本身具備一定資歷，讓他直接融入一軍節奏，對後續安排也有幫助，因此球隊傾向讓他先跟著一軍調整，待狀況成熟後再投入正式戰力。

至於外界關心球速是否已經恢復到理想水準，葉君璋坦言，曾仁和目前球速「還沒到150公里」，不過整體內容已接近可以先發的程度。

他表示，「我覺得他應該是差不多了，差不多可以先發，只是現在會希望他的感覺、狀況可以更好，對自己能更掌握的時候，當然會更好。」

葉君璋進一步說明，曾仁和春訓期間曾兩度因身體狀況暫停調整，多少影響整體進度，因此目前比較像是「延長春訓」的概念，球隊也不急著躁進，仍會以循序漸進方式幫助他把身體與比賽感覺拉回來。

至於曾仁和何時有機會正式登上一軍，葉君璋最後透露，球隊期待時間點落在4月中過後，「希望4月中過後看有沒有機會。」