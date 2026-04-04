弗拉格飆51分創NBA最年輕紀錄！硬尬黃蜂庫尼普爾　新人王之爭白熱化

▲達拉斯獨行俠弗拉格（Cooper Flagg）單場轟下51分寫下多項紀錄。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

達拉斯獨行俠狀元郎「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）在今日對陣奧蘭多魔術的比賽，全場30投19中轟下51分，成為 NBA 史上最年輕單場砍下50分的球員，打破了原本由他自己保持的49分青少年得分紀錄，儘管球隊最終以127比138不敵魔術，但弗拉格這場極具統治力的表現，無疑為自己在季末的新人王爭奪戰加上好幾分。

弗拉格此役上場34分鐘，全場30投19中、含外線9投6中，外加7罰全中，繳出51分、6籃板、3助攻、3抄截，他成為 NBA 史上第9位達成單場50分紀錄的新秀，加入了張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以及艾佛森（Allen Iverson）等傳奇巨星的行列，值得注意的是，在這份名單中，弗拉格是唯一一位在未滿20歲就達成此成就的球員。

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▲達拉斯獨行俠弗拉格（Cooper Flagg）單場轟下51分寫下多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

在比賽剩餘3分35秒時，獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）已遭驅逐，代理指揮的助理教練沃格爾（Frank Vogel）曾短暫將弗拉格換下休息，當時他已進帳45分，但球隊仍落後17分。即使如此沃格爾還是選擇將弗拉格重新換上場挑戰歷史。重返球場後，弗拉格隨即投進底角三分，並以一次精彩的「進算加罰」達成50分大關，並在罰球命中後於全場起立鼓掌聲中退場。

而他單場51分的表現重啟了年度最佳新秀的討論，目前弗拉格贏得該獎項的賠率為+165，緊追在他前杜克大學隊友、現效力黃蜂隊的庫尼普爾（Kon Knueppel）之後。庫尼普爾雖然全季表現穩定且具備歷史級的三分火力，但弗拉格在今日展現出的驚人爆發力與全面統計（場均得分前三場新秀紀錄皆由他包辦），屆時新人王獎落誰家也再度受到外界關注。