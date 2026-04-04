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狀元郎旗子哥狂飆破紀錄51分無用　獨行俠主帥被趕出場、11分差敗給魔術

▲獨行俠弗拉格（Cooper Flagg）全場狂飆51分、打破多項聯盟紀錄，但球隊仍難敵魔術 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠弗拉格（Cooper Flagg）全場狂飆51分、打破多項聯盟紀錄，但球隊仍難敵魔術 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

達拉斯獨行俠今日在主場迎戰奧蘭多魔術，雖然狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）全場狂飆51分、打破多項聯盟紀錄，但獨行俠仍難敵魔術高效的團隊火力，主帥奇德（Jason Kidd）還因抗議裁判漏吹而遭到驅逐出場。魔術靠著卡特（Wendell Carter Jr.）28分領軍，加上全場6人得分上雙，最終以138比127擊敗獨行俠。

魔術隊今日進攻端運轉極其流暢，上半場團隊命中率高達57.5%，卡特半場便進帳17分。魔術在第二節拉開比分，帶著71比58的領先進入下半場。易籃後，華格納（Franz Wagner）與薩格斯（Jalen Suggs）接連得手，分差一度擴大至超過20分。

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第四節比賽出現多次爭議判決，弗拉格因不滿裁判未響哨而激烈抗議，吞下技術犯規。隨後，獨行俠總教練奇德與球員馬歇爾（Naji Marshall）也因抗議尺度問題，雙雙被裁判直接驅逐出場。此時勝負雖已大致底定，但接掌指揮權的助理教練沃格爾（Frank Vogel）選擇讓弗拉格繼續留在場上挑戰紀錄，弗拉格在第四節單節爆砍24分，最終將分數定格在51分。

而獨行俠其餘成員發揮受限，除了弗拉格僅湯普森（Klay Thompson）貢獻18分較為亮眼，全隊防守端無法限制魔術的內外配合，最終吞下敗仗。

魔術全場命中率高達56%，三分球命中率更是驚人的53.8%。卡特除了攻下全隊最高28分，罰球10投全中表現近乎完美；班恩（Desmond Bane）也穩定挹注27分。

▲魔術卡特（Wendell Carter Jr.）28分領軍率隊擊敗獨行俠。（圖／路透）

▲魔術卡特（Wendell Carter Jr.）28分領軍率隊擊敗獨行俠。（圖／路透）

關鍵字： 獨行俠魔術NBA弗拉格奇德

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