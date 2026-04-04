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羅登右腿後肌拉警報暫別跑壘　洋基拚4月底迎回、柯爾復原進度也樂觀

▲王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基左投羅登（Carlos Rodón）近日整體復原方向朝正面發展，球團目前評估，只要接下來在投手丘上的訓練順利進行，他很快就有機會展開小聯盟復健賽，回歸大聯盟的時程仍以4月下旬到5月上旬為目標。

羅登先前因右腿後肌不適，短期內恐怕很難再被安排執行跑壘任務，他在洋基主場開幕戰賽前也幽默自嘲：「我已經從名單上除名了，33歲的人直線跑步，顯然現在就會發生這種事。」

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不過對洋基來說，羅登最重要的任務仍是回到投手丘，而不是在壘包上衝刺；羅登近期持續調整，若狀況理想，接下來就有望獲准展開小聯盟復健賽，球團先前提過，他可能在4月底或5月初重返大聯盟，目前這個時間表仍未改變。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「現在只是看他什麼時候能跑、能補位、能守好自己的位置，像這些事情而已；他目前還能在這種情況下持續維持手臂訓練，代表傷勢輕微到還能做到這些，這是好事，接下來每天都會再告訴我們更多狀況。」

羅登最近一次實戰打擊練投共投了3輪、50球，但結束後出現右腿後肌不適；他將這次狀況形容為復原過程中的一個小插曲，羅登去年10月曾接受手術，清除投球手肘內的骨碎片與骨刺，當時這些問題也影響了他的球速表現。

談到目前進度，羅登說：「這就是那種你必須稍微放慢一點的情況，我希望這不會讓我重返投手丘的時間被拖延太久；我的目標一直都是為洋基投球、替洋基贏球，而我會盡快做到這件事。」

▲洋基左投羅登（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基左投羅登（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）也現身洋基主場開幕戰；柯爾目前正從TJ手術中復原，春訓期間已兩度在比賽中登板，至於何時、在哪裡展開小聯盟復健賽，布恩表示球團仍未拍板。

布恩談到柯爾時說：「進展很順利，他看起來很棒，我看過他的每一次牛棚、每一次實戰、每一場比賽，都讓人非常受到鼓舞；現在就是持續把這些日子一天天累積起來，並且嚴格遵守時間表。最終，我們會開始啟動讓他逐步拉長投球量的時程。」

另一名主力野手沃爾普（Anthony Volpe）目前也仍留在坦帕調整中；他在去年10月接受左肩手術後，已首度進行實戰打擊，依照目前進度，沃爾普可望在兩週內投入小聯盟復健賽，同樣以4月下旬或5月上旬重返大聯盟為目標。

關鍵字： 紐約洋基MLB

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