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洋基貝林傑神反應美技接殺　賽後也傻眼：我真的只是走運

▲貝林傑（Cody Bellinger）神反應美技接殺　賽後也傻眼：我真的只是走運。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基4日在主場開幕戰以8比2擊敗馬林魚，外野手貝林傑（Cody Bellinger）9局上演一記令人瞠目結舌的美技接殺，連他自己賽後回想都坦言，這球能接到多少帶點運氣成分，「我真的很幸運。」

9局上半無人出局，馬林魚打者愛德華茲（Xavier Edwards）擊出一顆飛向左外野的強勁平飛球，貝林傑一路朝全壘打牆方向狂奔，接近警戒區後，他伸出手套躍起攔截，不過球先打在他手套靠近手腕的底部位置，眼看就要往地面掉落。

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沒想到就在那一瞬間，貝林傑順勢將手臂往下一掃，幾乎是在沒看球的情況下把球撈進手套，完成這次結合本能、反應與運動能力的高難度美技。

接到球後，貝林傑似乎連自己都不敢相信，隨即轉身面向場內，高舉雙手慶祝，也點燃全場洋基球迷情緒。

談到這次精彩守備，貝林傑賽後受訪時說：「我一開始真的以為自己有接到，第一次就應該要把那球接住；我想應該是我太早把手套收緊了，當下我只感覺到球好像掉到我前面，我就是很幸運，真的很幸運，只是把手套伸出去而已。」

▲貝林傑（Cody Bellinger）神反應美技接殺　賽後也傻眼：我真的只是走運。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紐約洋基MLB

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