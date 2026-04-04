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海盜19歲大物首秀長打建功！豪寫多項紀錄 海盜5：4險勝金鶯

記者王真魚／綜合報導

海盜19歲游擊新秀葛瑞芬（Konnor Griffin）於主場開幕戰迎來大聯盟初登場，面對金鶯展現頂級潛力。首打席就敲出帶有打點的二壘安打，幫助球隊以5比4拿下勝利。

葛瑞芬此役擔任第7棒、先發游擊，在PNC球場滿場38,986名觀眾見證下登場。第2局首打席，他鎖定金鶯先發投手布拉迪許（Kyle Bradish）的曲球，擊出初速105.8英里的強勁擊球，直竄左中外野形成二壘安打，不僅敲出生涯首安，也一棒送回球隊第1分。隨後再靠隊友安打跑回本壘，完成首得分，點燃海盜單局4分攻勢。

這位備受期待的「五拍子」新秀，本季在3A出賽5場，打擊三圍高達.438/.571/.625，隨即獲得升上大聯盟機會。回顧去年，他在小聯盟122場比賽繳出打擊率.333、21轟、94分打點與65次盜壘，並獲選《Baseball America》年度最佳小聯盟球員。

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比賽後段，葛瑞芬另外選到1次保送、吞下1次三振，並在第8局擊出投手前滾地球出局，最終以3打數1安打作收，包含1支二壘安打、1次保送與1得分。

葛瑞芬今天也寫下多項歷史紀錄。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）整理，他成為自2012年普洛法（Jurickson Profar）以來，首位未滿20歲就在大聯盟初登場敲出安打的球員。

此外，他以19歲又344天之齡，成為海盜隊史自1956年馬澤羅斯基（Bill Mazeroski，19歲又306天）之後，最年輕在大聯盟初登場敲安的球員。

不僅如此，葛瑞芬成為自1998年拉米瑞茲（Aramis Ramirez，19歲又335天）之後，最年輕在初登場就選到保送的球員。

他是史上第7位未滿20歲、初登場就有「長打＋打點」的球員；未滿20歲且初登場同時達成「保送＋打點」，則是史上第4人。

▲ 海盜游擊新秀葛瑞芬（Konnor Griffin）在對戰金鶯比賽中，面對投手布拉迪許（Kyle Bradish）敲出二壘安打，帶有1分打點，完成大聯盟生涯首安與首打點。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 海盜游擊新秀葛瑞芬（Konnor Griffin）在對戰金鶯比賽中，面對投手布拉迪許（Kyle Bradish）敲出二壘安打，帶有1分打點，完成大聯盟生涯首安與首打點。 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 海盜葛瑞芬大聯盟游擊手首安

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