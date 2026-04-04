賈吉首局開轟領洋基8比2勝馬林魚！開季7戰6勝讓教頭直喊滿意

AARON JUDGE TWO-RUN HOMER IN HIS FIRST AT BAT AT THE STADIUM IN 2026! pic.twitter.com/XBVxvedHXW — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 3, 2026

記者王真魚／綜合報導

賈吉（Aaron Judge）在主場開幕戰前發出「深夜指令」，要求隊友以整齊西裝、皮鞋擦亮的正式造型出席。洋基最終以8比2擊敗馬林魚，拿下強勢開季表現。

此役洋基雖先失分，但賈吉（Aaron Judge）在首局逮中佩雷斯（Eury Pérez）的滑球，一棒轟向左外野看台，敲出本季第3轟，迅速扭轉戰局。

隊友萊斯（Ben Rice）賽後直言，「這就是隊長的風範，幫球隊定調，全隊氣勢都被帶動起來。」

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賈吉在比賽中一度因觸身球露出不適表情，自己聯想到2018年曾因類似情況導致手腕受傷。不過他賽後表示，「這種情況最擔心的就是手腕，但目前沒有大礙。」

洋基此役取得3連勝，開季7戰拿6勝，堪稱隊史頂級表現，僅次於1933年開季7連勝的紀錄。最近一次在前7戰拿下6勝是2024年的美聯冠軍隊。

投手方面，沃倫（Will Warren）繳出5.2局失2分內容，送出6次三振且無保送，收下本季首勝。他表示，「被打全壘打沒關係，只要積極攻擊好球帶，勝算就在我們這邊。」

洋基投手群開季前7戰僅失8分，追平大聯盟史上同期最少失分紀錄（與1993年勇士、2002年巨人並列），且先發投手每場都將失分壓在2分以下。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，「雖然才剛開季，但這樣的起步讓人非常滿意，投打與整體表現都在正軌上。」

打線方面，萊斯（Ben Rice）成為另一亮點。他在前3打席吞K後回穩，第7局轟出擊球初速110.9英里的全壘打，第8局再補上2分打點二壘安打，單場貢獻3打點。本季6場比賽皆有安打，22打數敲出9安，打擊率高達.409。

布恩直言看好他，「他會是長期的中心打者。」

賈吉特別談到萊斯，認為去年只是運氣不佳，「他一直都能把球打得很扎實，只要累積打席，會看到更完整的發揮。」

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）