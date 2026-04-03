海洋盃啦啦隊錦標賽鳳山熱戰！吳安萱克服受傷陰影勇奪2金1銀

▲去年「腦震盪」吳安萱(中)重返賽場摘下2金1銀。（圖／中華民國啦啦隊總會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026第九屆海洋盃啦啦隊錦標賽暨城市啦啦隊邀請賽今於高雄市鳳山體育館熱鬧登場，今年共有來自六個國家、38支隊伍和460名選手參賽，日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊雖然參賽隊伍大改組，但依舊以世界級演出摘下三連霸，泰國在啦啦舞蹈的強勢表現共摘下外隊最多8金；台灣表現最佳是傳統名校桃園市新興高中包辦混合小組二三級和城市賽第二級3金，去年在綵排受傷的吳安萱今年扮演「王者歸來」摘下2金1銀。

邁向第九屆的海洋盃啦啦隊錦標賽暨城市啦啦隊邀請賽，今年是第四年開放國際隊伍參賽，今年共計有來自日本、韓國、菲律賓、新加坡、泰國和印尼等國參加，今中午先行開幕典禮，包括亞洲啦啦隊總會暨菲律賓啦啦隊協會會長Evan Alvia、中華民國啦啦隊總會主席吳凌誼和榮譽主席黃羽淳、高雄市運動發展局長侯尊堯等國內外人士與會。

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今年海洋盃共分成啦啦舞蹈、啦啦隊、挑戰賽和城市啦啦隊四大種類，比較不同的是，為了鼓勵參加訓練的選手都有機會參賽，海洋盃還特別按選手動作難易度分成三級制，從最初的一級至難度最高的第三級，而且評分排序也會做成國內和國際名次，國內選手更將做為參與國際錦標賽／公開賽的臺灣代表隊選手的依據。

海洋盃自2023年起正式開放海外隊伍參賽，為台灣啦啦隊運動帶來最直接的國際交流與技術刺激，果然在去年日本高崎舉行的2025 CWC 啦啦隊世界錦標賽中，台灣就獲得2金2銀2銅佳績，報名9 個組別，最終有 6 個組別站上頒獎台，整體獲獎率高達 66.7%；其中啦啦隊項目 3 組全數獲獎，達成 100% 獲獎率，其中法老競技啦啦隊林宜慶／張庭瑜，於 Cheerleading Doubles（啦啦隊雙人組）摘金外，新興高中All Star更暌違16年奪下啦啦隊混合小組金牌。

今年海洋盃壓軸的城市邀請賽中，今年三級共有韓國、泰國、印尼、日本和以新興高中為主的桃園市6隊參賽，每隊都極具特色，韓國以BigTide俱樂部帶來16名9至12歲女童為代表參賽，表現也是有板有眼；泰國Trang省帶來8男1女組合，代表印尼雅加達的隊伍更將當地舞蹈融入啦啦隊動作中；而去年世錦賽僅次於日本帝京屈居銀牌的新興高中，這次以全在校生迎戰，表現也令全場為之沸騰。

最後登場的日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊過去便以「高難度特技」與「極致穩定性」聞名，2024年完成日本錦標賽三連霸，去年更在CWC 啦啦隊世界錦標賽「資深混合組」（Senior Mixed Division），展現零失誤的完美表演，成功達成該項賽事的二連霸，今年以16名全女參賽，而且帝京大學BUFFALOS啦啦隊堪稱最有紀律隊伍，不僅全天都坐在場外為所有隊伍加油應援，在大會更換地墊時都會主動協助鋪設。

▲日本帝京大學BUFFALOS表現依舊完美獲三連霸。（圖／中華民國啦啦隊總會提供）

日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊今在軸壓的城市啦啦隊第三級賽事中一登場就展現「世界第一」的水準，16名女將幾乎整齊劃一的完美動作，而且以全女做出了多次三層的世界級動作，包括力道、技術和動作一致性都接近完美，獲得全場所有選手的熱烈掌聲，最終帝京大學BUFFALOS啦啦隊也順利在海洋盃完成三連霸。

但帝京大學BUFFALOS啦啦隊總教練岩野華奈透露，因為今年6月還有另一個大賽，所以今年的16名選手中僅有1位去年有來參賽，但對於今年表現，岩野華奈謙虛的說：「很開心，選手們很享受這裡的比賽，同時，選手們也去看了一些高雄很美的景點，今年的選手大多是新生，一軍大多還在日本訓練，所以沒辦法過來，這次選手表現還不算最高的表現，還有很多地方要再努力。」

去年海洋盃上午彩排就發生意外送醫的桃園市新興高中選手吳安萱，所幸最終僅輕微腦震盪，但下午正式比賽都只能遺憾退賽；但吳安萱今年捲土重來，個人參加了雙人組、混合小組第三級和城市啦啦隊第二級三組賽事，上午在順利完成彩排後，吳安萱開心的說：「我的記憶還在去年這時候，剛要上場時確實有點緊張也有點陰影，但很開心都順利的完成動作，去年受傷讓我一路哭進醫院，因為想到都準備這麼久卻沒辦法下場也影響到團隊的成績，今年希望可以笑著離開。」

吳安萱在下午首個雙人組賽事中出現兩個明顯失誤，最終只獲銀牌；幸好接著在混合小組賽事中以近完美表現結束，讓吳安萱離場後又忍不住喜極而泣，最後在大團也完美落地，吳安萱賽後感覺心裡放下一個大石說：「雙人組後有點不祥的念頭，當時雖然難過，但我告訴自己，我要相信隊友，他們一定能安全接住我，最後在混合小組完成後，我覺得我自己真的做到了，算是有走出去年意外的陰霾。」吳安萱雖然在去年遭遇了她啦啦隊以來最慘烈的受傷，但她說：「我從來沒有想過要退出，我只休息了一周就又回去訓練了，因為啦啦隊對我來說已經是生活上不可分割的一部份，我以啦啦隊為榮！」

▲去年「腦震盪」吳安萱(中)重返賽場摘下2金1銀，賽後喜極而泣。（圖／中華民國啦啦隊總會提供）

已經成為台灣競技啦啦隊傳統高中強權的桃園市新興高中，今年海洋盃共有多達37人、8組參賽，教練陳銀財說：「去年新興高中All Star奪下世錦賽啦啦隊混合小組金牌，雖然參賽的隊員都是學長學姐，但這面金牌是台灣暌違16年以來的首面金牌，讓我們全隊都非常興奮，我們也很期待學長姐們可以把新興高中的精神傳承下去， 發揮啦啦隊團體的精神互相扶持和鼓勵，今年海洋盃我們不會給選手太多壓力，只要能把在學校訓練發揮出來即可，並且給予一些高一高二生有更多的練習參賽的機會。」

但今年新興高中依有出色的表現，不僅包辦混合小組第二三級雙金且摘下城市邀請賽第二級金牌，劉承杰、翁德勝還並列拿下最有價值男運動員獎，全隊還拿下台灣最佳團隊獎，教練陳銀財說：「因為今年陣中多了8名高三生，選手表現的也更加穩定，我們不完全看成績，重點在有沒有好好發揮出來。」對於吳安萱的表現，陳銀財也說：「安萱是極度自律又自我要求很高的選手，可以看出她今天雙人組還有緊張，但幸好混合小組和大團漸入佳境，我開玩笑說她『把去年的份連本帶利都拿回來了』！」

今年外隊中，韓國BigTide也有備而來，帶來了十多位國小女將參賽，在啦啦隊雙人組第1、2級各有一隊少見的「大帶小」的雙人組合成功摘金，在全女小組第一級更由一名只練了4個月的27歲女生帶領4名年僅11歲小將參賽，但這幾名身型嬌小的韓國11歲小將表現也完全不怯場，一點都不輸給大姐姐，最終獲得銅牌；泰國今年在啦啦舞蹈大豐收，光在啦啦舞蹈就摘下所有8金中的5金，成為外隊最多金的隊伍。