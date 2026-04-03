HBL冠軍賽傷後現身！彭郁榛近距離接觸湯瑪斯喊幸運、親曝也有旅外夢

▲北一女中主將彭郁榛。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

NBA未來之星邀請賽台灣分區活動今日（3日）在板橋體育館拉開序幕，北一女中高三明星後衛彭郁榛也受邀出席訓練營，近距離接觸兩屆 NBA 全明星「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），更展現出強韌的鬥志，即便在3月下旬的HBL女生組冠軍賽中遭遇左肩受傷，身上還保護性固定繃帶，但她仍堅定表示「不想錯過這難得的機會」，更吐露未來期盼能跳脫舒適圈、旅外發展的宏大目標。

在3月22日的 HBL 總決賽中，彭郁榛因搶籃板摔倒在地導致左肩受傷，引發廣大球迷關切。今日她首度還原當下情況：「那時候沒有脫臼，就是感覺肩膀有跑出來一下，然後又跑進去，自己是有感覺到的。」目前她的左肩仍纏繞著保護性固定帶，但她神情輕鬆地表示狀況都還OK，只是預防性保護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對明、後兩日正式展開的賽事，彭郁榛展現拼勁：「我不想錯過這個機會，還是會下場比賽！」她認為這類國際級賽事在台灣舉辦非常難得。

談到與「地表最強175」湯瑪斯的互動，彭郁榛難掩興奮之情。她表示雖然平常不常看 NBA，但透過朋友介紹與現場觀察，深感震撼，「能看到這麼矮小（175公分）的球員打到這個殿堂，代表他一定非常有實力，能跟他接觸真的非常幸運。」

▲2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

此外，場邊另一位焦點——葡萄牙國家隊成員、女性助教，對彭郁榛而言更是「老相識」。彭郁榛曾參與過NBA舉辦的「籃球無疆界訓練營」（BWB），當時這位助教就有在場指導，彭郁榛笑說：「我知道她的風格，她是一個非常有活力、很歡樂的教練，能在台灣再次見到她很開心。」

對於首屆在台舉辦的「NBA未來之星邀請賽」，彭郁榛給予高度評價。她提到過去曾關注過新加坡舉辦的類似形式比賽，沒想到如今能在台灣獲邀參加，對她而言是極其特別的體驗，而且最終奪冠的男、女生隊伍，將取得代表台灣前進新加坡總決賽的資格，也讓她相當期待。

而目前正值高三轉折期的她，也首度公開談及未來的職涯規劃，彭郁榛坦言：「我有旅外發展的念頭，想要挑戰自己，讓自己跳脫現在的舒適圈。」藉由這次與 NBA 等級球星、教練接觸的機會，更加堅定了她走向國際舞台、追求更高強度對抗的決心。