差點被再見觸身球！　朱育賢仍敲致勝安：本能反應會閃

▲朱育賢再見安打。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍3日在天母主場開幕戰上演精彩逆轉秀，8局下靠劉俊緯轟出追平3分砲扳平戰局，9局下再由朱育賢擊出斷棒再見安打，終場以5比4氣走台鋼雄鷹；賽後談到這支致勝一擊，朱育賢表示，當下想法其實很單純，就是設法把球送向外野，替球隊把勝利帶回來。

回顧9局下關鍵打席，味全先靠曾聖安保送、郭天信安打攻佔得點圈，之後台鋼選擇敬遠吉力吉撈．鞏冠，形成滿壘局面，將勝負交到朱育賢手上。

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對此他表示，自己站上打擊區時沒有想得太複雜，「其實就是把球盡量往外野打，因為畢竟那時候滿壘，一分就贏了，希望自己能把球打到外野，看一下結果。」

朱育賢也點出，這場比賽能夠完成逆轉，靠的不只是最後那支安打，而是全隊一路累積起來的氣勢；他表示即便前段處於落後，投手群仍持續守住局面，加上劉俊緯在8局下把握機會轟出追平砲，讓球隊士氣瞬間拉了上來，「我覺得那時候氣勢到後面，其實都在我們這邊，那只要自己不要想太多，盡全力去進攻好球帶。」

值得一提的是，朱育賢這個打席其實一度差點靠觸身球替味全結束比賽；台鋼投手韋宏亮該打席第2球朝朱育賢內角逼近，不過他第一時間側身閃過，也讓休息區出現一陣騷動。

對此朱育賢賽後笑說，自己並不是刻意要閃掉再見觸身球，「近身球沒想那麼多，就是本能反應。」被問到當下休息室有人大喊時，他也直率笑回：「畢竟打到也是會痛～」

雖然錯過以保送或觸身球結束比賽的機會，朱育賢並未因此急躁；他透露在球數來到3壞球之後，反而有提醒自己再放慢一點，但只要是進到可攻擊範圍的球，還是會果斷出棒，目標就是把球打強。最終他在1好3壞時揮出斷棒安打，替味全龍拿下新球季主場開幕戰勝利。