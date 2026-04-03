劉俊緯追平3分砲點燃天母！　談關鍵打席：就是享受過程

▲劉俊緯8下追平轟。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍3日在天母主場開幕戰上演逆轉秀，8局下靠劉俊緯轟出追平3分砲扳平戰局，9局下再由朱育賢擊出再見安打，終場以5比4氣走台鋼雄鷹；賽後談到這發關鍵全壘打，劉俊緯坦言，站上打擊區時並沒有想太多，只希望專注在當下、享受比賽過程。

劉俊緯表示，那個打席其實沒有給自己太多設定，「因為自己也不知道自己會做出什麼樣的結果，就是享受過程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到本季開季打擊狀況維持得不錯，劉俊緯認為，打擊很大一部分來自手感累積，加上教練平時針對細節不斷提醒，讓他能在練習中持續修正、強化；他說自己平常打擊練習時就會特別去注意那些細節，到了比賽中則是盡情去享受，自然把該有的內容表現出來。

至於那個關鍵打席的設定，劉俊緯也透露，自己一向都是用直球節奏去準備；他指出，如果去抓變化球的節奏，面對直球往往會來不及，因此一定是先以直球節奏為主，再去應對其他球路。

除了打擊建功外，劉俊緯也被問到是否有意爭取球隊長期游擊防區的位置；對此他看得相當平常，強調自己不會特別去設定一定要守哪個位置，而是把重點放在上場後如何幫助球隊。

他提及，「我覺得我就是在哪裡都一樣，打棒球就是你上場，然後可以為球隊貢獻，教練排你在哪裡就好好表現，這樣就好了。」

談到全壘打出爐後回到休息區的氣氛，劉俊緯直言，當下大家情緒都很振奮，畢竟球隊已經追平比數，自己也非常開心；他在跑壘後振臂怒吼，也成為這場比賽的經典畫面之一，對此他笑說，這算是自己打球時的習慣、特色，「很喜歡去激勵隊友，然後也喜歡激勵自己。」

至於教練團的帶隊方式，劉俊緯也給予高度肯定；他表示教練團在比賽中不太會給選手負面情緒，無論表現好壞，都盡可能用正向方式引導球員。打得好會得到鼓勵，打不好也不會被責罵，讓整支球隊都能朝正面的方向前進。