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「地表最強175」真的來了！NBA球星湯瑪斯突擊鬥牛聖地、親民互動嗨翻

記者蔡厚瑄／台北報導

台北街頭籃球聖地今晚星光熠熠！受邀來台參加首屆「NBA未來之星邀請賽」（NBA Rising Stars Invitational）的兩屆全明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），履行了稍早在社群媒體上的承諾，於今日晚間18:30驚喜現身台北市新生高架橋下籃球場。這位有著「地表最強175」封號的球星一出場便引發全場暴動，儘管已結束一整天的公益與訓練活動，湯瑪斯仍展現極高親和力，不僅與現場球迷近距離接觸，也真的親自下場與幸運球友過招。

▲NBA球星湯瑪斯來到台北鬥牛聖地新生橋下球場與球迷粉絲同樂。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲NBA球星湯瑪斯來到台北鬥牛聖地新生橋下球場與球迷粉絲同樂。（圖／記者鄭遠龍攝）

湯瑪斯今日行程滿檔，白天先是在板橋體育館出席「NBA CARES」公益活動並指導HBL四強球員。然而，熱愛籃球的他並未因疲憊而停下腳步，稍早先行於個人 Instagram（IG）發出限時動態，相約球迷晚間在新生橋下球場見面。

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▲NBA球星湯瑪斯稍早預告將會突襲台北鬥牛聖地新生橋下球場。（圖／翻攝自湯瑪斯IG）

▲NBA球星湯瑪斯稍早預告將會突襲台北鬥牛聖地新生橋下球場。（圖／翻攝自湯瑪斯IG）

果然在晚間18:00左右，球場周邊便聚集了大量聞風而至的球迷。當湯瑪斯現身時，現場氣氛瞬間沸騰。儘管現場人山人海，湯瑪斯依然帶著招牌笑容與大家揮手打招呼，並挑選了幾位幸運球迷進行簡單的對抗賽，引發現場陣陣尖叫。

▲NBA球星湯瑪斯來到台北鬥牛聖地新生橋下球場與球迷粉絲同樂。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼NBA球星湯瑪斯來到台北鬥牛聖地新生橋下球場與球迷粉絲同樂。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲NBA球星湯瑪斯來到台北鬥牛聖地新生橋下球場與球迷粉絲同樂。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了籃球活動，湯瑪斯此次訪台也化身稱職的觀光客。自4月1日抵台後，他便馬不停蹄地體驗台灣文化，晚間前往饒河夜市感受庶民活力，隔日更是挑戰了台北101與攀登象山俯瞰美景。

湯瑪斯稍早受訪時笑說，自己已經承諾老婆一定要嘗試台灣美食，雖然昨晚去夜市時還不餓，但「所有的食物看起來都很棒」。他透露，在過兩天離開台灣前，一定會再去品嚐更多未曾嘗試過的道地小吃，「我一定要對老婆有個交代。」

關鍵字： 湯瑪斯NBA台北籃球公益活動夜市美食

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