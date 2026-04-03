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張育成讚團隊氣氛：領先落後一起扛！曾家輝也讓他豎起大拇指

記者王真魚／新北報導

富邦悍將新莊主場開幕戰3比2逆轉樂天桃猿，張育成此役雖前3打席皆遭三振，但關鍵時刻敲出安打建功，最終獲選單場MVP。他賽後直言打擊仍有許多需要修正之處，強調「結果是好的，但過程還要更好」，也對樂天桃猿先發投手曾家輝讚譽有加。

▲▼賽後單場MVP頒獎儀式，富邦悍將總教練後藤光尊與MVP張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲賽後單場MVP頒獎儀式，富邦悍將總教練後藤光尊與MVP張育成。（圖／記者李毓康攝）

談到全隊此役吞下10次三振，張育成坦言，這正是球隊必須面對與調整的課題，「這個10K也是我們球隊需要做很多改變的地方，希望接下來可以有所改善。」他認為，雖然最終贏球，但打者端仍有不少進步空間。

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至於個人表現，張育成坦言雖然第四打席敲出關鍵安打，但自己更在意前3次三振的內容，「希望可以以擊到球為主，不要有太多三振。」他也表示，球隊會持續調整、再接再厲。

張育成也對桃猿先發投手曾家輝給予高度肯定，「不得不說對方先發很厲害，因為他擾亂了我們打者的節奏，讓他有一個很好的結果。」

悍將開季至今只吞1敗，拿下3勝，今年打線多了洋將邦力多，張育成直言，對方投手通常會更謹慎，「我們多了一個洋將在打線，對方一定會更小心，這對我們整體打線會有很好的提升。」他也期待，包含自己與其他隊友在內，能藉此提升攻擊串聯性。

比賽過程中球隊一度落後，但最終逆轉勝，張育成指出，關鍵在於休息室氛圍，「不管落後還是領先，大家都一起扛，彼此互相鼓勵。」他認為，正是這樣的團隊氣氛，讓球隊能在壓力下穩住陣腳。

賽後全隊氣氛熱絡，張育成直呼，不管贏球還是輸球，氣氛都很好，「我們很享受在比賽，真的很開心有這麼棒的隊友們！」

關鍵字： 富邦悍將張育成逆轉勝樂天桃猿開幕戰

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