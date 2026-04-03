後藤主場首勝嗨翻！賽後被拱上台跳舞　張育成也笑了：多跳一點

記者王真魚／新北報導

富邦悍將主場開幕戰以3比2擊敗樂天桃猿，新任總教練後藤光尊迎來執教首場主場勝利。賽後他肯定球隊整體表現「相當紮實」，雖然仍有修正空間，但能夠拿下勝利讓他感到滿意；更吸睛的是，他還在賽後活動受邀登上舞台與球員一同跳舞，展現親民一面。

▲賽後單場MVP頒獎儀式上，總教練後藤光尊被拱上台跳舞。（圖／記者李毓康攝）

談到比賽內容，後藤光尊表示，「整體來說表現很紮實，雖然也有需要反省的地方，但最終能贏球，我感到很滿足。」不過他直言打擊端仍有進步空間，此役全隊吞下10次三振，「打擊教練這邊應該還有很多需要協助打者修正的地方。」

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對於先發投手李東洺的表現，他坦言開局狀況並不理想，「一開始感覺就有點不太像他，第一局就有些不穩，整場比賽都沒完全冷靜下來。」

首次以總教練身分在新莊主場執教，且面對滿場球迷，後藤光尊直呼感受到滿滿能量，「真的給了我很多力量，非常感謝。」近距離感受到球迷熱情應援，不僅場上球員，連板凳區都能感受到，「雖然有些球員可能會有壓力，但我相信他們會慢慢習慣。」

至於9局終結者曾峻岳登板前的燈光秀與音樂橋段，後藤笑說「完全沒印象」，自嘲自己可能才是最興奮那一人。

結束賽後訪問，副領隊林威助請後藤光尊一同上台和MVP張育成跳舞，突如其來的互動讓現場氣氛嗨到最高點。對此，敲出致勝安的張育成笑說，「他跳得很好耶，希望可以多跳一點，呵呵。」

張育成進一步透露，事前完全沒有被告知，「主持人Cue他的時候，才發現他已經在旁邊準備了，希望之後每次贏球都可以看到他上去跳舞！」

▲賽後單場MVP頒獎儀式上總教練後藤光尊被拱上台跳舞。（圖／記者李毓康攝）