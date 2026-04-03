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林安可連6場敲安！渡邊勇太朗第4局核爆掉5分　不敵樂天西武苦吞3連敗

▲林安可。（圖／截自X）

▲林安可。（圖／截自X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日本職棒西武獅3日在主場迎戰樂天金鷲，台灣選手旅日林安可此役再度先發扛四番，第二打席就敲出右外野深遠二壘安打，開季已連續6場比賽擊安打，不過西武先發渡邊勇太朗第4局核爆，單局被敲6安、含1轟，狂噴5分奠定勝基，加上遭樂天先發荘司康誠以及兩位牛棚投手壓制，5局過後僅出現1安，終場西武就以3比6輸球，苦吞3連敗。

西武開季陷入低迷，開季前6戰就僅2勝，今晚渡邉勇太朗先發，金鷲則派出荘司康誠掛帥，前三局打完雙方戰成0比0平手，渡邉勇太朗前3局表現堪稱完美，連續讓樂天九上九下，沒想到第4局續投他卻突然迷航，一上來就連續被中島大輔、安田悠馬敲出三壘安打失掉1分，辰己涼介、沃特（Luke Voit）再補上兩安串聯攻勢，接下來黑川史陽又直接炸裂敲出右外野三分砲，讓樂天單局就灌5分。

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即使如此西武也沒打算換投，讓邉勇太朗續投，小鄉裕哉又敲出中外野安打，不過下棒村林一輝敲出雙殺打，太田光也是飛球出局，這才結束這局樂天的攻勢。

下個半局，換西武展開反攻，小島大河一上來就敲安，林安可馬上緊接在後補上二壘安打，渡部聖弥選到四壞球保送，外崎修汰、卡納里歐（Alexander Canario）連敲兩安，敲回3分打點，幫助西武追到3比5落後。

只是沒想到6局上樂天又有攻勢，黑川史陽先靠著投手失誤上壘，隨後小鄉裕哉犧牲觸擊推進，前一打席敲出撲滅球隊氣勢雙殺打的村林一輝，這次扳回一城敲出適時安打，也幫助樂天再添1分。

而樂天先發荘司康誠渡過3局亂流後越投越順，從第5到第7局僅再被敲出1安，第8局西垣雅矢接手送出三上三下，藤平尚真9局下上場關門，同樣讓西武三上三下，終場西武就以3比6落敗。

關鍵字： 林安可西武獅樂天金鷲日本職棒連敗

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