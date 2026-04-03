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「對...又是我」張奕「勝投怪盜」笑納2勝：我是無法拒絕的

記者王真魚／新北報導

富邦悍將主場開幕戰3比2逆轉樂天桃猿，後援投手張奕再度在關鍵時刻拿下勝投，本季累積2勝暫居聯盟勝投王。面對外界笑稱「勝投怪盜」，他賽後不好意思笑說：「對......又是我」，但也強調一切都是隊友幫忙，「這種東西可遇不可求。」

▲▼賽後單場MVP頒獎儀式上林栚呈、張育成、張奕同台跳舞。（圖／記者李毓康攝）

▲賽後單場MVP頒獎儀式上林栚呈、張育成、張奕同台跳舞。（圖／記者李毓康攝）

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張奕此役在7局登板中繼，讓對方三上三下，未讓桃猿延續攻勢，隨後張育成在下個半局攻下超前分，讓他再次進帳勝投。對於勝投再度入袋，他直言並沒有特別設定目標，「我的角色就是後援，可以的話中繼點進帳，但剛好球隊幫了很多忙，所以要感謝他們。」

談到當下看到隊友打回分數的瞬間，張奕透露，其實情境與前一次拿勝投相當類似，「也是從王念好開始，那時候峻岳就跟我說，他會幫我守住這場勝利，結果真的成真了。」他笑說，自己當時在裡面伸展，「看到敲安打那一刻就笑了一下，霆崴還說『又是你』，我也只能笑笑回『對，就是我』。」

此役新莊球場湧入滿場球迷，賽前就出現排隊搶購商品人潮，張奕感受到現場熱度，「進球場前就看到很多球迷在排隊，真的很興奮，今天能在滿場球迷面前守住這場勝利，對我們來說很重要。」

他形容目前球隊氛圍充滿「氣勢」，且正在持續累積，「有些氣（kui）是不能中斷的，要一直延續下去，大家都維持這樣的狀態，可能明天講話都會破音。」賽前副領隊林威助講話同樣有些破音，是否也是因此受影響，張奕笑回，「這我就不知道，但可能被傳染到。」

至於本季定位，張奕表示將依教練團安排，在7至9局之間靈活登板，「就是看比賽狀況去決定。」對於自己開季連拿2勝，他仍保持平常心，「很快就會被超過了。」

訪問尾聲，記者再度虧他「勝投怪盜」，張奕靦腆笑回，「我是無法拒絕勝投的，事實就擺在眼前！」

關鍵字： 張奕勝投怪盜富邦悍將樂天桃猿中職

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