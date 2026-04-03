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黃筱雯5比0復仇成功　拳擊亞錦賽台3人保底銅牌

▲黃筱雯在本屆全運會女子拳擊54公斤級完成金牌5連霸。（圖／全運會提供）

▲台灣拳擊好手黃筱雯。（圖／資料照）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣拳擊代表隊今日在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽傳來捷報！女子54公斤級世界排名第1的台灣好手黃筱雯在8強賽登場，面對泰國女將奈妮加（Natnicha Chongprongklang），最終以5比0強勢勝出，不僅成功報了去年交手落敗的一箭之仇，也順利闖進4強，保底獲贈一面銅牌。隨著林郁婷與郭怡萱早前先後獲勝，台灣已有3人闖進準決賽。

28歲的黃筱雯目前正處於職業生涯巔峰，她曾獲東京奧運女子51kg級銅牌，並在去年世錦賽發揮出色，成為台灣史上首位在世錦賽三度摘金的傳奇拳手，在世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）最新出爐的排名中，黃筱雯更登上了女子54kg級第1寶座，其照片甚至被放在WB官方臉書粉絲團首頁。

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這次亞錦賽黃筱雯名列頭號種子，首輪輪空後今日在8強戰首度亮相，對手是去年5月曾在泰國公開賽擊敗過她的奈妮加，開局黃筱雯先以左拳刺探虛實，利用精準的中距離反擊拳掌控節奏，首回合便獲得裁判一致青睞取得領先。儘管第二回合因閃避對手攻勢而不慎跌倒，但黃筱雯隨即重整旗鼓，在比賽後段多次打穿對手防線，終場以5比0懸殊差距勝出。

除了黃筱雯的精采表現，今日台灣女團整體表現極為亮眼。稍早「拳后」林郁婷與小將郭怡萱也已分別戰勝對手，順利挺進4強。這意味著台灣代表隊在女子組已有3面銅牌入袋，並有機會挑戰更高成色。

關鍵字： 黃筱雯拳擊林郁婷郭怡萱

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