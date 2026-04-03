運動雲

>

張育成致勝安！張奕又幸運「盜」勝　悍將3比2賞桃猿4連敗

▲▼中職張育成 。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將主場開幕戰迎戰樂天桃猿，張育成比賽前半段苦吞3次三振、6局守備又出現失誤，不過7局關鍵時刻掃出左外野二壘安打送回致勝分，率隊以3比2逆轉勝出，賞桃猿4連敗。

樂天在1局上靠著陳晨威內野滾地球帶有打點先馳得點。悍將隨即在1局下反擊，范國宸掃出右外野二壘安打，帶回追平分，雙方形成1比1平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上，桃猿再度取得領先，林子偉擊出左外野安打，送回陳晨威，取得2比1優勢。但悍將展現韌性，6局下又是范國宸挺身而出，再敲二壘安打建功，將比數扳成2比2。

比賽關鍵出現在7局。前一半局，張奕登板中繼，投出三上三下、未被敲安，成功壓制桃猿打線，穩住局勢；下半局悍將隨即展開攻勢，張育成把握機會擊出致勝安打，為球隊奠定勝基。

投手方面，悍將先發李東洺主投5局失2分，表現穩定；桃猿先發曾家輝則投出5局僅失1分、飆出10次三振的優質內容，最終無關勝敗。張奕搶下勝投，延續「勝投怪盜」本色，本季累積2勝，暫居聯盟勝投王。

9局上悍將推出終結者曾峻岳關門，開局雖被李勛傑敲出安打形成壓力，隨後余德龍執行犧牲短打，將跑者推進至得點圈，一度出現追平危機。不過曾峻岳穩住陣腳，面對後續打者冷靜應對，成功守住領先，順利關門收下救援成功，也替悍將鎖住3比2勝果。

▲▼中職曾家輝。（圖／記者李毓康攝）

▲曾家輝。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 富邦悍將樂天桃猿張育成張奕棒球賽事中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366