張育成致勝安！張奕又幸運「盜」勝　悍將3比2賞桃猿4連敗

▲張育成 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將主場開幕戰迎戰樂天桃猿，張育成比賽前半段苦吞3次三振、6局守備又出現失誤，不過7局關鍵時刻掃出左外野二壘安打送回致勝分，率隊以3比2逆轉勝出，賞桃猿4連敗。

樂天在1局上靠著陳晨威內野滾地球帶有打點先馳得點。悍將隨即在1局下反擊，范國宸掃出右外野二壘安打，帶回追平分，雙方形成1比1平手。

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4局上，桃猿再度取得領先，林子偉擊出左外野安打，送回陳晨威，取得2比1優勢。但悍將展現韌性，6局下又是范國宸挺身而出，再敲二壘安打建功，將比數扳成2比2。

比賽關鍵出現在7局。前一半局，張奕登板中繼，投出三上三下、未被敲安，成功壓制桃猿打線，穩住局勢；下半局悍將隨即展開攻勢，張育成把握機會擊出致勝安打，為球隊奠定勝基。

投手方面，悍將先發李東洺主投5局失2分，表現穩定；桃猿先發曾家輝則投出5局僅失1分、飆出10次三振的優質內容，最終無關勝敗。張奕搶下勝投，延續「勝投怪盜」本色，本季累積2勝，暫居聯盟勝投王。

9局上悍將推出終結者曾峻岳關門，開局雖被李勛傑敲出安打形成壓力，隨後余德龍執行犧牲短打，將跑者推進至得點圈，一度出現追平危機。不過曾峻岳穩住陣腳，面對後續打者冷靜應對，成功守住領先，順利關門收下救援成功，也替悍將鎖住3比2勝果。

▲曾家輝。（圖／記者李毓康攝）