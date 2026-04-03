劉俊緯8下追平轟、朱育賢斷棒再見安　味全龍5比4逆轉退台鋼

▲朱育賢斷棒再見安。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍3日迎來天母主場開幕戰，比賽大半時間都處於落後的龍隊在8局半發動猛攻，劉俊緯面對施子謙夯出追平3分砲，一舉點燃天母球場觀眾熱情，9局下龍隊再靠朱育賢再見安打，以5比4收下逆轉勝。

台鋼2局上率先突破僵局，王柏融敲出安打後盜上二壘，杜家明擊出飛球推進跑者上到三壘，曾昱磬獲四壞球保送後也盜壘成功，劉時豪隨後適時安打送回三壘跑者，雖然二壘跑者衝回本壘遭阻殺，台鋼仍先馳得點，取得1比0領先。

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台鋼4局上再度發動攻勢，吳念庭率先安打上壘，魔鷹隨後掃出二壘安打帶有1分打點，將比數擴大為2比0，且連3場比賽敲安；接著王柏融再補上安打，杜家明雖擊出雙殺打，但仍幫助三壘跑者回本壘得分，台鋼把差距拉開到3比0。

味全龍4局下立刻回應，陳子豪選到四壞球保送，吉力吉撈．鞏冠、朱育賢接連安打攻佔滿壘，雖然劉基鴻擊出無效飛球出局，但李凱威隨後敲出高飛犧牲打，替味全龍追回1分，將比數追近至1比3。

5局雙方都沒有分數進帳，6局上台鋼靠吳念庭選到保送形成攻勢，味全龍隨即換投，由林鋅杰接替伍鐸，不過魔鷹擊出雙殺打，化解失分危機；6局下台鋼也啟動牛棚，陳柏清接替江承諺登板，讓味全龍該局沒有再添分數。

8局上台鋼把握味全龍守備亂流追加保險分，王博玄先敲出內野安打，拿下本季首安，接著陳文杰、曾子祐連續短打都靠對手失誤上壘，形成滿壘局面。

雖然吳念庭、魔鷹連吞2K，但味全投手發生暴投，讓三壘跑者回本壘得分，台鋼將比數改寫為4比1領先。

▲劉俊緯追平轟。（圖／味全龍）



不過味全龍8局下展現韌性反撲，吉力吉撈．鞏冠先選到保送，朱育賢、劉基鴻雖然出局，但李凱威獲四壞球保送上壘延續攻勢；此時劉俊緯挺身而出轟出一發3分砲，將比數一舉追成4比4平手。

9局下主場味全發動攻勢，首棒打者曾聖安面對台鋼韋宏亮選到保送，隨後郭天信安打上壘，接著代打林辰勳執行犧牲觸擊護送隊友攻佔二、三壘，下一棒吉力吉撈．鞏冠獲敬遠，最終朱育賢擊出斷棒再見安打，味全最終5比4獲勝。