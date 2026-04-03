悍將5本柱合體！李珠垠曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（3）日在新莊球場展開主場開幕戰，「Fubon Angels」韓援5本柱首度合體亮相，「珠珠寶貝」李珠垠不捨雨中排隊的球迷，「真的很心疼，因此我們也更努力準備今天的開場！」首次參與開幕戰的朴星垠則形容這是「全新挑戰的開始」，學姊李雅英為她的表現按讚，完全感受不到她的緊張，直呼「她是專業的！」

▲富邦悍將今（3）日於新莊棒球場迎接2026年主場開幕戰，富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓籍五本柱之一李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

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李珠垠透露，為了開幕戰，前一晚與成員們練習到凌晨才離開球場，「外面下著很大的雨，但還是看到有球迷在等，真的很心疼，也很過意不去。」因此團隊加倍投入準備，「不只是我們，還有富邦所有工作人員一起努力，雖然今天大家都淋了雨，但我們一定會用最好的表現回報大家。」她也表示，平時只要有空就會一起練舞，「因為是開幕戰，動作上也特別加強，希望能呈現更有力量的舞台。」

3月下旬的啦啦隊季前記者會，李珠垠一上台就緊張到落淚，當時坦言很久沒有見到大家，今天則將面對滿場球迷，是否還是會緊張呢？她坦言，雖然休息了一陣子才回來，但在高度關注與密集報導下，心情多少受到影響。

隊長李雅英則展現穩定氣場，她表示開幕戰讓球迷帶著高度期待進場，「希望能呈現精彩的表演給大家，我們也做了很多準備。」已是第3年的她笑說心情相對放鬆，「我比較習慣了，也希望讓新成員在輕鬆的氛圍下表現。」

▲富邦悍將今（3）日於新莊棒球場迎接2026年主場開幕戰，富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓籍五本柱朴星垠（左起）、李雅英、李珠珢、南珉貞、李晧禎同台應援。（圖／記者李毓康攝）

李晧禎則提到，「韓國五本柱」為此次合體準備許久，「真的非常努力練習，希望球迷能能為球迷謀福利。」她也分享，在休息室準備時一度情緒湧上，「想到第一次來台灣、那時候辛苦練習的日子，差點就哭了。」

南珉貞觀察到開幕戰一早就有大批球迷排隊購買周邊商品，直呼相當開心，「我們也準備了很多舞蹈和漂亮的服裝，希望大家多多關注。」

首次參與開幕戰的朴星垠則形容這是「全新挑戰的開始」，雖然天氣一度不佳影響心情，但看到球迷進場仍充滿動力，「從應援到開場表演、甚至結束後的所有流程，其實都很緊張。」她笑說自己在準備過程中不斷發問，「幾乎變成『問題很多的人』，但也因此得到很多幫助。」

聽聞朴星垠喊緊張，李雅英瞪大眼睛笑說，「我覺得她沒有緊張，而且很專業！」

▲富邦悍將今（3）日於新莊棒球場迎接2026年主場開幕戰，富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓籍五本柱之一朴星垠。（圖／記者李毓康攝）