喬登初登板飆7K、打線12安雙轟助陣　統一獅逆轉賞黃衫軍2連敗

▲喬登。（圖／統一獅）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅3日在臺中洲際棒球場作客中信兄弟，靠著先發洋投喬登中職初登板繳出5局失2分（1分責失）、7K的表現，加上潘傑楷單場2支二壘打、貢獻2分打點，潘磊、陳聖平也開轟助陣，終場統一獅6比2擊敗中信兄弟，賞給黃衫軍2連敗。

此役前2局雙方都沒有攻勢，統一獅3局上率先突破兄弟先發投手羅戈，陳聖平敲安後，田子杰選到四壞球保送，接著朱迦恩適時安打送回1分，助隊先馳得點，取得1比0領先。

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不過兄弟在3局下立刻反攻，曾頌恩先敲出二壘安打，隨後靠失誤上壘與保送攻占滿壘，王威晨把握得點圈機會敲出安打，一棒送回2分，幫助兄弟以2比1逆轉超前。

統一獅5局上再度發動攻勢，林子豪、蘇智傑接連獲得四壞球保送後，潘傑楷掃出二壘安打，一口氣送回2分，統一獅反以3比2要回領先。

▲潘磊。（圖／統一獅）



6局上，統一獅延續火力，面對兄弟第二任投手陳琥，潘磊一棒轟出陽春全壘打，將比分擴大為4比2。

7局上，邱智呈先敲三壘安打製造機會，隨後林子豪補上適時安打再添1分，統一獅取得5比2領先；8局上陳聖平再補上一發陽春砲，將差距拉開到4分，也幾乎底定勝局。

兄弟打線全場受制於統一獅投手群，3局下靠王威晨安打攻下2分後，後續未能再有分數進帳；統一獅牛棚自6局起由鄭副豪、黃竣彥、高塩將樹與邱浩鈞接力守成，成功守住勝果。

統一獅先發投手喬登此戰迎來中職初登板，先發5局用95球，被敲2支安打，失2分，其中僅1分責失，另外送出7次三振、2次四壞球保送，展現不俗壓制力，替球隊拿下勝利奠定基礎。