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臺南球場頂棚將拆　統一獅投入700萬整修：熱血與感動不會退場

▲台南棒球場風災損失及修繕時程預計八月完成，影響獅隊八月例行賽調整待確認後另行公布。（圖／統一獅提供）

▲台南棒球場（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅官方粉絲團今（3日）下午發文，表示臺南棒球場一、三壘頂棚鋼構即將拆除，整體整修工程預計為期1個半月，球團將投入約700萬元進行修繕；儘管熟悉的看台景象即將暫時改變，官方仍向球迷喊話，強調「臺南球場的熱血與感動，永遠不會退場」。

統一獅在官方粉絲團貼文中提到，不少球迷特地回到場外，用手機拍下這段暫停的時刻；球團形容，這個畫面或許稱不上經典，卻是一幅讓人想把時間留住的構圖，也感謝每一位回來拍照、珍藏回憶的獅迷。

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根據球團說明，本次工程為台南棒球場一、三壘頂棚鋼構拆除作業，整體工期約1.5個月；除了進行頂棚拆除之外，後續也將同步展開結構養護工程，統一獅預計投入約700萬元修繕經費。

統一獅也在文中表達對這座老球場的深厚情感，提到無論是曾經在看台上吶喊的激情、在草皮上奔跑嬉鬧的回憶，還是外野看台烤肉、選手締造榮耀時刻的感動，都已深深烙印在球迷心中；球團也盼望，未來仍有機會再次開放球迷走進看台區，並以不同形式和大家重新見面。

此外，統一獅也藉由貼文帶領球迷回味台南球場周邊的在地記憶，包括冠軍遊行、飛機掠過球場上空的聲響、府城街頭燈籠海與草地音樂會等場景，都是許多獅迷共同擁有的青春片段。

球團最後也不忘替台南球場周邊店家發聲，點名包括8818 Pizza、慶中街綠豆湯、杏仁豆腐冰、慶中街巷仔豬血湯與炒米粉、阿輝黑輪、阿伯快餐、楊哥楊嫂肉粽店等店家，並提到本週剛開幕的SUKIYA，邀請球迷「走過路過，不要錯過」，有空也回到這個熟悉的地方看看，支持如同家人般陪伴大家多年的店家。

統一獅官方粉絲團發文全文如下：

熟悉台南棒球場外
不捨的球迷用手機記錄這暫停的時刻
這個畫面或許稱不上經典
但是卻是一幅想讓時間暫停的構圖
早上消息一出
不少球迷路過時，停下腳步
靜靜的看著，用手機拍下眼前的時刻
謝謝每一位特地回來拍照的你
把這段屬於獅迷的青春，好好收藏
.
頂棚即將被拆除了
但屬於台南球場的熱血與感動，永遠不會退場
.
本次台南棒球場ㄧ、三壘頂棚鋼構拆除工程
為期1.5個月整修工程
獅隊投入約700萬修繕
除了頂棚拆除後，也將進行結構養護工程
.
只希望有一天
還是能夠再次開放球迷到看台區
或許，用不同的形式，再次與大家見面
曾經在看台上吶喊的激情
曾經在草皮上奔跑耍廢
曾經在外野看台烤肉趣味
曾經是每個選手榮耀時刻的感動
這些曾經的曾經，都深深烙印在內心深處
因為我們身上都有一份愛棒球的心
.
想念在府城街道的冠軍遊行
想念球場專屬的飛機穿梭的震大聲響
想念廟宇季府城獅吼宮的燈籠海
想念草地音樂會的Relax
.
在這個球場附近還有許多店家一直都在
大家偶爾也要回來看看他們，就像家人般一樣
8818PIZZA店
慶中街綠豆湯
杏仁豆腐冰
慶中街巷仔豬血湯、炒米粉
阿輝黑輪
阿伯快餐
楊哥楊嫂肉粽店....等等
還有本週剛開幕的SUKIYA
走過路過，不要錯過！！！

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

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