富邦悍將主場開幕戰吸金1500萬！11600人滿場





▲富邦悍將今（3）日於新莊棒球場迎接2026年主場開幕戰。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將新莊主場開幕戰掀起搶購熱潮，球團今公布今日開幕戰票房加上現場實體商品收入合計達1500萬元，展現強勁吸金力。此役也確定以11,600人滿場，為新球季揭開火熱序幕。

除了票房表現亮眼，場邊應援同樣成為焦點。悍將啦啦隊Fubon Angels人氣成員丹丹支援聯盟赴日參與北海道日本火腿鬥士「台灣日」活動，其餘女孩仍全數上陣，包含備受矚目的韓籍「五本柱」也同步登場，話題十足。其中，新外援朴星垠更是首度在主場亮相。

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此外，悍將在休季期間針對新莊棒球場進行多項升級，包括內野座椅全面更新為大巨蛋同等級，並強化內野護網與擴大防護範圍，同時於右外野新增應援舞台，提升球迷觀賽與應援體驗。

▲▼富邦悍將於休季期間進行新莊棒球場設施更新升級，內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅，外野也增設應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將今（3）日於新莊棒球場迎接2026年主場開幕戰，富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓籍五本柱朴星垠（左起）、李雅英、李珠珢、南珉貞、李晧禎同台應援。（圖／記者李毓康攝）