曾聖安開季一週兩轟揭成長關鍵　自曝擊球初速明顯進化

▲中職曾聖安。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍曾聖安繼開幕戰夯出球隊本季首轟後，4月2日在二軍出賽再度開轟；談到新賽季的成長，曾聖安表示，最大變化來自肌肉量提升，帶動擊球初速明顯進步，不過他也坦言，和隊上重砲吉力吉撈·鞏冠、朱育賢相比，自己還有一段差距，另外提到旅日好手林安可時，他也直言對方揮棒展現出的力量相當驚人。

曾聖安指出，自己本季開季以來能維持不錯狀態，關鍵之一就在於身體條件的維持；他透露自己的肌肉量已從先前約35公斤，提升到目前的38到39公斤，連帶讓擊球品質也有所提升。

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相較去年球季初期擊球初速大多落在150公里出頭，今年無論擊出滾地球或飛球，初速多半都能拉高到160至168公里；不過他也笑說，現階段距離吉力吉撈·鞏冠與朱育賢這類隊上強打者，仍有不小差距。

在去年新人球季便獲得69場出賽機會的曾聖安認為，經過一整年的磨練與訓練，如今自己在場上明顯打得更自在，也更能展現原本的能力。

不過他同時點出，接下來最需要補強的環節仍是選球能力；「我想要更有破壞性，能選掉的球就選掉，還想去追求更快的擊球初速，「因為有好的擊球初速，可以讓守備不好防守。」

談到新球季表現同樣受到關注、目前旅日發展的林安可，曾聖安也對對方的揮擊力量印象深刻，「每一球擊球初速都好快，應該都有170公里吧？」

至於自己在短短一週內兩度開轟，曾聖安回顧當下心境時透露，「我覺得那時候打第一支全壘打的時候，我的心情是能夠更、更放得開，二軍那一轟，讓自己更知道要往什麼方向去做。」