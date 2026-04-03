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富邦悍將拿冠軍不遠了！羅力看好第10季：我已預見奪冠畫面

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今天迎來主場開幕戰，傳奇洋投羅力受邀返台開球，久違站上投手丘投了一個「挖地瓜」，他笑說，有試著想丟丟指叉球，刻意把球壓低，「讓捕手稍微動一動。」對於富邦迎來第10個球季，羅力篤定表示，「我真的相信未來會有一座冠軍，就在不久的將來。」

▲▼富邦悍將今（3）日於新莊棒球場迎接2026年主場開幕戰，邀請羅力擔任開球嘉賓，由昔日搭擋張進德擔任接補。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將今（3）日於新莊棒球場迎接2026年主場開幕戰，邀請羅力擔任開球嘉賓，由昔日搭擋張進德擔任接捕。（圖／記者李毓康攝）

羅力直言，再次站上球場感覺依舊熟悉又特別，「感覺非常棒，你知道的，能在球迷面前站上場總是很開心。」不過他也坦言，「確實有點不一樣，因為現在已經不是球員身分了，但能站在那裡還是很棒。」

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此行回到球場，他也與過去並肩作戰的隊友敘舊，「就是和很多以前一起打球的隊友聊聊天，像國宸、大象（李建勳）、培峰、阿德（張進德）都有聊一下。」他笑說，能再次見到大家感覺很好，「祝福他們一切順利，替他們加油。」

富邦悍將今年邁入第10季，羅力以球員身份效力6年，退役後轉任球探，他相信球隊離冠軍不遠了，「我認為我們正在朝正確的方向前進，我真的相信未來會有一座冠軍，而且是在不久的將來。」

他進一步指出，「我很喜歡這個球團，我們現在是在做對的事，我已經預見奪冠的願景畫面，看到一座冠軍，這就是我對未來的想像。」

即使卸下球員身分，他對球隊的情感依舊深厚，「就像我在球員時期說過的，這一直是我最喜歡效力的球團，也是我想要在這裡退休的地方。」如今轉任球探，他直言相當幸運，「現在還能繼續成為其中一員，富邦是一個世界級的球團，我很喜歡成為這個團隊的一份子。」

這趟回到台灣，羅力帶著家人同行，他透露距離家人上一次來台已經是5年前，「很開心可以帶他們回來，一起回味以前的回憶，也創造新的回憶，帶他們到處看看。」他也提到，孩子當時年紀還小，「這次算是讓他們重新認識這裡。」

談到行程安排，他笑說，「除了來球場，也會帶他們去很多以前在這裡喜歡的餐廳、吃的東西，然後到不同的小店走走。我們昨天也去了夜市。」

關鍵字： 羅力富邦悍將開幕戰冠軍展望球探影音

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