「地表最強175」湯瑪斯看好馬刺今年奪冠　心中GOAT唯一人選是老大

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

「NBA未來之星邀請賽」（NBA Rising Stars Invitational）台灣分區選拔賽，即將於4月4日、5日在新北市板橋體育館盛大登場。受邀來台擔任嘉賓的兩屆全明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），今日在出席「NBA Cares」公益訓練活動時接受媒體採訪。面對季後賽即將開打，湯瑪斯大膽預測聖安東尼奧馬刺將成為今年總冠軍，並在「歷史最佳球員」（GOAT）的世紀難題中，毫不猶豫地選擇了已故傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）。

隨著NBA例行賽進入尾聲，季後賽戰火一觸即發。當被問到看好哪支球隊能問鼎2026年總冠軍時，湯瑪斯給出了一個令現場驚訝的答案。他直言不諱地表示：「我覺得馬刺隊會奪冠。雖然衛冕冠軍雷霆隊被視為大熱門，但馬刺隊現在的表現水平極高。」

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湯瑪斯進一步分析指出，馬刺目前正處於「勢不可擋」的巔峰狀態，球隊整體的化學反應與場上宰制力，讓他深具信心。「季後賽什麼事情都可能發生，但馬刺是我心目中的奪冠首選。」

在籃球界永恆的「歷史最佳球員」（GOAT）爭論中，湯瑪斯也大方給出了他的排名，身為一名從175公分身材創造奇蹟的鬥士，他對技術與鬥志的極致追求反映在答案中，「我一生最喜歡的球員是布萊恩，所以我永遠會選科比。」即便目前詹姆斯（LeBron James）在各項歷史數據上持續推進，且喬丹（Michael Jordan）的神話依然不可撼動，湯瑪斯依然堅定表示：「詹姆斯也緊追其後，顯然麥可·喬丹就是喬丹，但我永遠站科比。」

而對於亞洲球員進軍NBA的潛力，湯瑪斯抱持極度樂觀的態度，他認為籃球這項運動正在全球擴張，亞洲的進步神速，天賦球員層出不窮。「如果在未來幾年有更多亞洲球員進入NBA，我一點也不會感到驚訝，我也希望如此。」湯瑪斯強調，籃球的趨勢已發展到不論球員來自何方，只要有實力就能立足，這正是這項運動最酷的地方，「能夠環遊世界教學，並讓這項運動變得比現在更盛大，能參與其中真的非常有意義。」