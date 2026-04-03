運動雲

>

受訪親曝曾與台灣球團洽談　「矮湯」湯瑪斯說不拒絕任何機會

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星「矮湯」湯瑪斯現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

受邀來台參加「NBA未來之星邀請賽」（NBA Rising Stars Invitational）的傳奇球星「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），今日展開深入基層的訪台行程。他現身板橋體育館參與「NBA Training Camp」以及「NBA Cares」偏鄉學童公益訓練活動，親自指導國內高中球員與偏鄉孩子球技。日前受訪時，湯瑪斯曾鬆口證實過去確實曾與台灣球團有過「實質討論」，今天聯訪再被問起來台打球，也表示會持開放態度。

擁有「最強175」稱號的湯瑪斯，曾在2017年攀上職業生涯巔峰，不僅兩度入選 NBA 明星賽，更入選年度第二隊。今日在板橋體育館的活動中，他褪下球星光環，細心糾正高中球員的動作，並與國小學童玩成一片，展現極其親民的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

雖然自2023-24球季離開太陽隊後尚未獲得NBA合約，但湯瑪斯強調自己從未鬆懈：「我一直保持良好狀態，重返 NBA 始終是我的首要目標。但我也很樂意在任何地方打球，包括台灣或世界其他角落。」

關於湯瑪斯加盟台灣職籃的傳聞由來已久，2022年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟 T1 職籃引發旋風時，當時便傳出台中太陽隊有意接觸湯瑪斯，日前湯瑪斯接受店使媒體訪問時也親口證實，雙方當年的討論並非空穴來風，且確實具備實質性。

今天在聯訪時談到過去幾年包括林書豪、「魔獸」霍華德、「表弟」卡森斯等人都曾到台灣職籃打球，湯瑪斯也透露自己不排除到任何地方打球，「你永遠不知道。我很樂意在任何地方打球。我聽說過這裡（台灣）的聯賽水準很高，也有很多美國球員在這裡打球。所以你永遠不知道，我不會拒絕任何機會，告訴球隊們我已經準備好了，看他們怎麼說。」

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 湯瑪斯NBA職籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【又見毒駕奪命】彰化男拒檢闖紅燈狂飆！　75歲嬤遭高速衝撞噴飛輾壓亡

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366