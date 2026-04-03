受訪親曝曾與台灣球團洽談　「矮湯」湯瑪斯說不拒絕任何機會

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星「矮湯」湯瑪斯現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

受邀來台參加「NBA未來之星邀請賽」（NBA Rising Stars Invitational）的傳奇球星「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），今日展開深入基層的訪台行程。他現身板橋體育館參與「NBA Training Camp」以及「NBA Cares」偏鄉學童公益訓練活動，親自指導國內高中球員與偏鄉孩子球技。日前受訪時，湯瑪斯曾鬆口證實過去確實曾與台灣球團有過「實質討論」，今天聯訪再被問起來台打球，也表示會持開放態度。

擁有「最強175」稱號的湯瑪斯，曾在2017年攀上職業生涯巔峰，不僅兩度入選 NBA 明星賽，更入選年度第二隊。今日在板橋體育館的活動中，他褪下球星光環，細心糾正高中球員的動作，並與國小學童玩成一片，展現極其親民的一面。

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雖然自2023-24球季離開太陽隊後尚未獲得NBA合約，但湯瑪斯強調自己從未鬆懈：「我一直保持良好狀態，重返 NBA 始終是我的首要目標。但我也很樂意在任何地方打球，包括台灣或世界其他角落。」

關於湯瑪斯加盟台灣職籃的傳聞由來已久，2022年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟 T1 職籃引發旋風時，當時便傳出台中太陽隊有意接觸湯瑪斯，日前湯瑪斯接受店使媒體訪問時也親口證實，雙方當年的討論並非空穴來風，且確實具備實質性。

今天在聯訪時談到過去幾年包括林書豪、「魔獸」霍華德、「表弟」卡森斯等人都曾到台灣職籃打球，湯瑪斯也透露自己不排除到任何地方打球，「你永遠不知道。我很樂意在任何地方打球。我聽說過這裡（台灣）的聯賽水準很高，也有很多美國球員在這裡打球。所以你永遠不知道，我不會拒絕任何機會，告訴球隊們我已經準備好了，看他們怎麼說。」