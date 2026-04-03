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自認油箱裡還有不少油！「矮湯」湯瑪斯談重返NBA：我隨時準備好上場！

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

受邀擔任「NBA未來之星邀請賽」嘉賓的明星控衛「地表最強175」湯瑪斯（Isaiah Thomas），今日在台北出席活動時，再次對外界展現他重返世界籃球最高殿堂的堅定意志。儘管職業生涯後期飽受傷病困擾，湯瑪斯在受訪時自信表示，目前身體感覺依然很好，每日維持高強度訓練，並強調：「如果機會出現，我非常願意回到NBA，或者到世界各地打球，我隨時都準備好了。」

湯瑪斯的職業巔峰莫過於2015-16與2016-17球季，當時效力於波士頓塞爾提克的他，憑藉175公分的身高在長人陣中殺出血路，2.5年的綠衫軍生涯繳出場均24.7分、6助攻的頂尖數據，更在2017年帶領球隊闖進東區冠軍賽，贏得「地表最強175公分」的美譽。

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然而，2017年遭受嚴重的臀部傷勢後，湯瑪斯的競技狀態受到極大挑戰，未能再重拾過往的爆發力。自2017年以來，他已先後換過8個東家，包括在2023-24球季短暫替太陽出戰6場例行賽。儘管出場時間有限，但他對籃球的執著始終未曾改變。

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

為了尋求重返NBA的契機，湯瑪斯在2024-25球季選擇加盟爵士隊下屬的G聯盟球隊「鹽湖城明星隊」（Salt Lake City Stars）。在對陣山谷太陽（Valley Suns）的首秀中，湯瑪斯先發上場33分鐘，以28投13中的高效表現猛轟40分、8助攻，其中包括4顆三分球，震撼全場。

上季G聯盟出賽的14場比賽中，湯瑪斯繳出了場均29.1分、2.0籃板、5.56助攻以及1.2抄截的統治級數據。這份成績單也證明了他的得分爆發力依舊。

而許多球迷很好奇他現在的狀態，也很期待他能再回到 NBA，對此湯瑪斯則說，「我很想回去打球。我隨時都保持準備好的狀態，每天都訓練。我的身體感覺依然很好，所以如果機會出現，我絕對想在NBA打球，或者在世界各地打球也可以，我隨時準備好。」

▲▼2026NBA 未來之星邀請賽，NBA傳奇球星Isaiah Thomas現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 湯瑪斯NBAG聯盟籃球明星重返賽場

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