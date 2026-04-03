「地表最強175」湯瑪斯訪台！NBA Cares傳秘訣、感性自白職涯心理掙扎

記者蔡厚瑄／新北報導

受邀擔任「NBA未來之星邀請賽」（NBA Rising Stars Invitational）嘉賓的明星控衛「地表最強175」湯瑪斯（Isaiah Thomas），今日現身台北出席NBA CARES活動。湯瑪斯在現場化身導師，與小小球員們進行投籃訓練與親密互動，展現極其親民的一面。面對這場睽違已久的訪台行，湯瑪斯不僅分享了他的籃球哲學，更在問答環節中感性談及職業生涯中的心理掙扎，鼓勵台灣小球員：「放棄是最容易的事，難的是堅持下去。」

▲2026NBA 未來之星邀請賽，NBA球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次賽事原定出席的嘉賓艾德里奇（LaMarcus Aldridge）因身體因素不克前來，改由曾2度入選NBA全明星賽的傳奇控衛湯瑪斯擔綱。湯瑪斯此次訪台行程緊湊，除了出席公益活動，還將與曾任職於籃網、雷霆隊的知名投籃教練哈靈頓（Adam Harrington）攜手合作舉辦訓練營，親自指導台灣BL四強的男、女子組學生球員，以及參與NBA 關懷活動 （NBA Cares）和國小的小球員互動。

在指導小球員的過程中，湯瑪斯反覆強調「細節」的重要性，他對現場球員表示：「不管是你在學校做功課，或者是平常打球，如果你想要讓自己更好，很多東西就是細節。大家要把握好細節，今天學到的東西，明天要帶回學校、校隊或社團去運用。」

▲2026NBA 未來之星邀請賽，NBA球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

當被問到如何維持高水準表現時，湯瑪斯直言不諱地表示秘訣就是「每天練習」，他笑著說：「我每天都打球，這是我真心熱愛的東西。去體育館對我來說是一件很酷的事，而且我最好的朋友都是籃球員，我們總是在一起打球，久而久之就變得很擅長，並一直保持努力。」

在與孩子的深度對談中，一名小球員問道：「你曾經想過放棄嗎？」這個深刻的問題讓湯瑪斯頗有感觸。他誠實回答，在漫長的職業旅程中，確實有很多次因為心理壓力沉重而萌生退意，「但那些時刻正是你必須繼續堅持的時候。當事情非常艱辛時，那種感覺是正常的。接納那些情緒，但要保持前進、不斷突破。」

不過湯瑪斯也分享了舒壓之道，對他而言，籃球就是現實生活中的避風港，「每當我在現實生活中感到壓力時，只要我走進球場，它就能讓我暫時忘掉那些煩心的事，感到自在。」

▲2026NBA 未來之星邀請賽，NBA球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）現身擔任活動嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

湯瑪斯也透露，今晚他將前往參與街頭籃球活動，期待與社區民眾互動。巧合的是，現場有一位住在附近的孩子，在湯瑪斯家鄉與他的兒子就讀同一所學校，目前正值春假回台，湯瑪斯興奮地說：「能見到他一定很酷，希望大家都能出來參與。」

對於來到地球的另一端激發孩子們的潛能，湯瑪斯感到非常感激，「我也曾像這些孩子一樣，渴望與NBA球員互動。能與他們微笑、大笑，同時教導球技，這是一次非常謙卑的經驗。」