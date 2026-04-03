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朱承洋一度怕傷勢休太久　新球季簽1年拚身價迎好「薪」情

▲▼ 朱承洋 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿朱承洋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿牛棚投手朱承洋，季前因腿部拉傷缺席開季，1日重返一軍，他坦言，受傷當下其實相當擔心，「第一次拉到大腿，剛好又在開季前，真的滿怕時間會拖很長。」

朱承洋回憶，傷勢發生在春訓尾聲，當時僅是進行傳接球訓練，「丟球的時候覺得有點怪怪的，就先停下來，後來才發現有點受傷。」所幸他及時察覺異狀、沒有繼續訓練，「就是馬上停，不要讓它變嚴重。」

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他也透露，一開始最擔心的是大腿傷勢恢復期較長，「拉到之後會怕拖很久，但還好沒有傷到裡面，復原比預期快一點。」在教練團建議下，他選擇以身體完全恢復為優先，「總教練也跟我說，先把自己調整好，再慢慢來。」

順利回歸一軍，朱承洋表示目前身體狀況已無大礙，接下來就是透過比賽逐步找回節奏。

談到休賽季調整，他指出整體訓練方向與去年相近，著重在動作機制與肌力提升，「重量有再往上拉，但沒有做太大的變動。」

去年賽季繳出亮眼表現，朱承洋也曾獲得世界棒球經典賽（WBC）徵詢，但最終考量到身體狀況而婉拒，他坦言一度猶豫，「一開始有考慮，但評估身體狀況還沒辦法到100%，所以就婉拒了。」對於隊友陳冠宇仍投入賽事，他也直言，相當佩服！

另外，桃猿近期將公布第二波薪水，朱承洋與球團簽下1年約，去年月薪20萬，據悉今年月薪將逾35萬。

朱承洋透露，原本是有想往複數約，但認為自己還有進步空間，因此選擇簽下一年約，持續挑戰自我。

值得一提的是，朱承洋明年球季結束後有望取得FA資格，是否有想過行使，他坦言有此企圖心，「再拚看看。」他也強調保持平常心，不會特別設中繼王、救援王等目標，「上場就是盡力幫助球隊拿下勝利。」
 

關鍵字： 朱承洋樂天桃猿腿傷復原球員續約職棒

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