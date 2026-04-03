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王博玄曝集訓最大收穫　鄭宗哲私下面貌讓他很意外

▲中華隊與軟銀交流賽，王博玄練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲王博玄。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／天母報導

台鋼雄鷹外野手王博玄曾參與國家隊集訓，與國內外頂尖選手一同備戰；雖然最終未能進入經典賽正式名單，但他也分享自己1、2月集訓的心得與趣事。

回到母隊後，他坦言這段經歷帶來不少幫助，不僅讓自己看見更高層級選手的訓練模式與生活方式，也更加清楚意識到自身仍有許多不足之處。

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王博玄表示，今年國家隊集結了國內外可以說是台灣最頂尖的好手，一起訓練的過程讓他大開眼界，「這讓我看到更多不一樣的世界，也更進階地去了解他們平常練習的模式，還有他們生活的樣子。」在近距離觀察後，他也從中得到不少刺激。

他直言，透過這次集訓，更能看見自己還有待加強的地方，「從中我發現自己還有很多不足的地方，也有很多可以向他們看齊、去加強的部分。」

談到這次集訓期間印象深刻的球員，王博玄特別提到鄭宗哲；他透露自己其實一直很想找機會與對方交流，只是過去始終沒有適合時機，這次總算能夠近距離接觸，也讓他對鄭宗哲有了更深認識。

王博玄說，過去就常聽說鄭宗哲是一名對棒球很有想法的選手，實際接觸後發現確實如此，不過更讓他意外的是，鄭宗哲私下的個性和自己原本想像不太一樣。

王博玄形容，鄭宗哲比自己想像中還要天真、單純且善良，不是那種心思很多、顧慮很多的類型，反而保有很純粹的棒球初心，「就是在球場上盡情奔跑、打球的感覺。」

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、棒球、王博玄、鄭宗哲

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