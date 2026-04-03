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王博玄坦言開季慢熱像「每年慣例」　盼快點拉回狀況讓洪總放心用

▲▼中職王博玄。（圖／記者李毓康攝）

▲中職王博玄。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／天母報導

台鋼雄鷹外野手王博玄新球季開打後，碰上「開季較慢進入狀況」的老問題，他今（3日）受訪時坦言，這幾乎像是自己每年的慣例，不過今年在熱身賽期間，其實已經嘗試用不同方式、不同心境去面對，也希望能夠盡快完成調整，把狀況拉回來。

翻開數據表，王博玄2026賽季出賽3場，9個打數還未敲安，其中被三振4次，沒有保送。

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對於開季低潮，王博玄表示，「這好像是每年的慣例了（笑），好像都是這樣，但今年在熱身賽時，都有換一種方式、換一種心境和想法去面對。」即便如此，開季後仍多少出現類似情況，他也清楚知道，既然問題已經出現，就必須盡快修正。

他透露，總教練洪一中早在春訓時就有特別點出這個問題，並提供一些細節與調整方向，「他有告訴我一些細節和調整的方式，我自己就盡快去做完，希望能趕快把狀況拉起來，讓總教練可以更大膽的去運用我。」

至於開路先鋒議題，王博玄認為，以現階段球隊整體隊形來看，陳文杰排在第一棒，可能會是目前最適合團隊的配置。

王博玄說，「以現在的隊形來講，文杰排在第一棒可能會是目前團隊最好的隊形，因為他的上壘能力跟各方面表現，對球隊攻勢一定是加分的。」

不過對他而言，打第幾棒並不是最大重點；王博玄提及，自己這幾年其實各個棒次都打過，因此對棒次安排沒有太大改變或特別感受，主要還是會依照場上狀況，去做攻擊上的調整。

王博玄最後說，目前外野競爭人選不少，因此自己今年一大努力方向，就是把外野守備做得更好、更穩定，「如果我可以把外野的守備變得更好、更穩定，能讓教練團放心的話，這也是我今年一個很大的努力方向。」

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、棒球、王博玄、洪一中

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