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林岱安新應援掀兩極評價！本人揭詞裡藏「彩蛋」

▲▼ 林岱安 。（圖／記者王真魚攝） 

▲林岱安 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今天回主場開幕戰，日前釋出林岱安全新應援曲，隨即在球迷間掀起熱烈討論，不過音樂風格到歌詞設計引發兩極評價。對此，林岱安本人親揭彩蛋，透露應援團隊的用心。

不少球迷聽完林岱安的新應援後直言「還是統一版本比較好聽」，留言區湧現「統一比較讚」、「原版好聽多了」、「我還是喜歡西路西路（(Ciru Ciru)）」等聲音，甚至有人笑稱「可以跟統一談一下拿回以前的應援曲嗎？」。

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另一方面，也有球迷認為風格轉換屬正常現象，「換球隊會換風格很正常」、「富邦本來就是電音風格」，甚至有人直呼「很有富邦味」、「電音風格好讚」。

林岱安透露，已經有和老婆、小孩一同「開箱」全新應援曲，「我們都覺得OK啊！」他笑說，有看到球迷討論應援詞被更改，特別是「降臨岱安」，「很多人在講那一段，但其實是有設計過的。」

林岱安親自解答，有跟應援團長崔維斯聯絡，應援詞裡面其實是有藏彩蛋的，勝利降臨的「臨」也是呼應林岱安的「林」；這一巧思也讓他笑言，「這團隊（藏）有點深啊！可能要想一下才會知道。」

事實上，林岱安過去在統一獅時期的應援曲，具有特別意義。應援中的「Ciru」、「Hulas」分別來自布農族語，前者有鼓勵年輕人的意思，後者則是對阿嬤的尊稱。

他過去曾說，每當聽到「Hulas」這句時，就像是「天上的阿嬤在為自己加油」，因此讓這首應援曲對他而言別具情感。

如今轉戰富邦悍將，應援詞完全不同，林岱安說，「我覺得換了新環境，之前的東西就留在老家。」他認為新應援象徵新的開始，也代表自己在悍將的全新篇章。

關鍵字： 林岱安應援曲富邦悍將電音風格球迷反應中職

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