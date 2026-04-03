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4比1擊潰中國19歲小將　林昀儒世界盃快意挺進男單8強

▲台灣桌球一哥林昀儒挺進16強。（圖／翻攝自ITTF官網）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自ITTF官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒3日於2026年澳門世界盃桌球賽男單16強登場，面對世排名17的中國年輕好手溫瑞博，耗時不到38分鐘，就以11比7、11比5、5比11、11比7、11比7，總局數4比1奪勝，快意晉級男單8強，而他下一戰的對手就是強敵日本一哥張本智和。

世界排名第7的林昀儒小組賽擊敗非洲盃男單亞軍、來自阿爾及利亞的布魯薩（Mehdi Bouloussa）以及32名的埃及選手阿薩爾（Omar Assar），繼2024年後再度挺進世界盃男單16強。

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16強首戰就碰到溫瑞博，開賽小林就拉出5比0猛攻，很快就以11比7搶下第一局，次局林昀儒乘勝追擊，開賽3比0後，溫瑞博好不容易拿下1分，林昀儒馬上又是一波5比0的攻勢，溫瑞博在後段試圖追分，不過小林回穩，再以11比5拿下第2局。

第3局溫瑞博重整旗鼓，這次開賽就取得4比0領先，林昀儒雖然追回1分，但這次換溫瑞博再回敬4比0攻勢，以5比11扳回一城。

關鍵第4局，林昀儒開局就取得4比0領先，溫瑞博雖然拉出6比0公視逆轉超前，但小林此時回穩，回敬7比1攻勢，直接以11比7再下一城，也率先取得「聽牌」優勢。退無可退的溫瑞博在第5局開賽佔得先機，不過打到6比4領先時，小林同學又找到進攻節奏，一波7比1猛攻，以11比7漂亮勝出，也挺進8強。

關鍵字： 林昀儒世界盃桌球澳門賽桌球16強張本智和

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