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5比0壓倒性擊敗頭號種子　林郁婷闖亞錦賽4強、奧運後再進帳獎牌

▲林郁婷擊敗頭號種子晉級4強。（圖／中華拳擊協會提供）

▲林郁婷擊敗頭號種子晉級4強。（圖／中華拳擊協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣奧運拳擊金牌林郁婷今在蒙古烏蘭巴托舉行的拳擊亞錦賽60公斤級8強登場，面對大會頭號種子、日本田口綾華，以壓倒性的5比0獲勝，保底銅牌，也是她繼巴黎奧運後再於國際賽事奪下獎牌。

林郁婷自2024年8月勇奪巴黎奧運金牌後，因世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）後續針對性別檢測規定呈現模糊狀態，導致其在國際賽場上的參賽權益一度受阻，在長達一年半的時間裡，林郁婷僅能參與國內賽事以維持擊拳感，心理與生理皆面臨巨大考驗。

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所幸在今年3月19日，WB正式發函通知，確認林郁婷符合參賽資格並可參加本屆亞錦賽，這位30歲的拳后在獲得許可後，隨即投入高強度備戰，在蒙古賽場再次向亞洲證明其宰制力。

這次亞錦賽女子60公斤級共有11人參賽，林郁婷首輪便遭逢硬仗，對手是泰國名將索努紐克，雖然久沒踏上國際擂台，不過林郁婷還是快意以5比0扳倒對手過關。

8強碰上日本強敵、頭號種子田口綾華，歷經首回合互探虛實，林郁婷很快靠著身高和臂展優勢，比賽中段逐漸掌握優勢，幾次組合拳都能有效得分，最終就輕鬆以5比0勝出，挺進4強也確定至少銅牌。

現年20歲、身高僅150公分的泰雅族女將郭怡萱，也在女子51公斤級8強，面對韓國強敵朴初瓏，經過3回合激戰，以3比2險勝，順利晉級4強，同樣也為台灣再進帳一面獎牌。

關鍵字： 林郁婷拳擊亞錦賽台灣拳擊奧運金牌郭怡萱

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