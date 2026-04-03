李超、林鋅杰、呂偉晟輪番拆彈　葉君璋談味全牛棚布局

▲中職李超。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍目前開季3戰持續測試牛棚「拆彈」人選，總教練葉君璋受訪時坦言，有些調度確實「出乎意料」，但並不意外，認為在球季初期嘗試不同人選，對球隊與投手都是好事。

味全龍目前開季已打3場，首戰先發投手梅賽鍶退場後，由李超接手壘上危機並靠三振成功化解；後兩場則分別由林鋅杰與呂偉晟登板。

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對於牛棚調度安排，葉君璋表示，教練團確實希望在球季初期多嘗試不同人選，「有些投手在春訓或程序上表現不錯，但正式比賽壓力一來，心態可能會改變，就不一定能照自己想要的方式發揮。」

葉總認為，在現在這個時間點讓投手多嘗試高張力局面其實是好事，「如果現在不做，之後一定更難；現在還有空間可以這樣做，對選手來說機會也會比較多。」

葉君璋也坦言，有些投手的調度確實「出乎意料」，但他並不感到意外，「可以想像投手教練為什麼在這個階段會這樣做。」

他強調，教練團願意給機會，但投手仍必須靠自己把握，「投手教練給機會，選手要把最好的一面拿出來，這樣才會往正面的方向發展。」

至於外界認為球隊正在尋找固定的「拆彈」人選，葉君璋則表示，現階段並不是單純找特定角色，而是觀察投手的穩定性；「有些球員我們看好他的天分，但穩定性還不夠，現在剛好有空間可以去運作這件事情。」

談到首戰成功化解危機的李超，葉君璋指出，其實他的能力一直都不是問題，「前年、甚至更早之前大家都覺得他投得很好，但往往因為投得不錯、使用比較多，反而導致受傷。」

他透露，球團在去年球季特別注意李超的身體狀況，盡量避免過度負荷，「去年整季幾乎沒有因為受傷而中斷，這是很重要的一點。」葉君璋最後也期待，李超能逐漸找到調整方式，在維持健康的前提下持續發揮實力。