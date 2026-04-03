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徐若熙調度有跡可循　葉君璋證實「原廠說明書」給了軟銀

▲徐若熙。（圖／截自X）

▲徐若熙。（圖／截自X）

記者胡冠辰／天母報導

加盟福岡軟銀鷹的徐若熙，1日日職初登板就繳出6局無失分、6次三振的精彩內容，拿下先發首勝；針對軟銀監督小久保裕紀賽後提到，徐若熙過去在臺灣多採「休6天」、最多連3週出賽的方式調整，味全龍總教練葉君璋3日受訪表示，這套調度方式確實是球團過去為徐若熙量身規劃，也可說是他的「原廠說明書」。

小久保裕紀在徐若熙拿下日職首勝後透露，球隊未來將謹慎使用這名火球男，提到他過去在臺灣每次先發之間大多休6天，最長紀錄則是連3週登板，因此現階段也會朝相對保守的方式安排。

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對此，葉君璋今天受訪時表示，軟銀方面先前確實曾主動詢問味全龍，想了解這樣的安排背後原因。

葉君璋指出，軟銀當時注意到味全在安排徐若熙出賽時，有一套固定的規劃，因此特別來了解是否與傷勢有關；葉總強調，這並不是因為徐若熙有傷，而是球隊原本就已經設定好他整季的投球局數，希望透過這樣的節奏，讓他穩定達到預期局數，同時對選手身體狀況也比較好。

被問到這是否就是徐若熙的「原廠說明書」，葉君璋也直言「對。」他表示，軟銀在還不夠熟悉徐若熙的情況下，認為先按照原本方式操作會比較保險，這也是雙方先前討論時曾提到的內容。

至於這樣的安排是否是希望徐若熙能健康投完整個賽季，葉君璋認為確實如此；他提及以徐若熙目前的狀況，加上軟銀本身投手戰力充足、人選多，球隊本來就更有空間進行細緻規劃，他也稱讚，軟銀在投手調度上一向很有規劃性，因此這種安排對徐若熙而言，其實也是相對熟悉的模式。

關鍵字： 味全龍、徐若熙、福岡軟銀鷹、日本職棒、葉君璋、棒球

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