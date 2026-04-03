運動雲

>

球迷瘋搶週邊排到中外野！10年鐵粉有感：富邦今年真的不一樣

▲▼ 陳昭如 。（圖／記者王真魚攝）

▲富邦悍將十週年周邊開賣掀起搶購熱潮，球迷雨中排隊不減熱情，10年鐵粉「豪87」（與陳昭如合影左一）直呼今年氛圍「真的不一樣」。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將迎接十週年，新莊主場開幕戰吸引大批球迷進場支持，不少人甚至半夜就開始排隊搶購周邊商品，隊伍一度排到中外野，即便碰上雨勢仍不減熱情。綽號「豪87」的亞瑟傳奇會員球迷受訪直言，看到這樣的排隊盛況相當驚訝，也坦言今年確實感受到「不一樣」。

談到今天排隊情況，「豪87」表示自己其實「算蠻晚到的」，「我大概10點半來，原本是想要更早，但是因為今天雨勢比較大，想說等雨小一點再過來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也提到，球團臨時將開門時間從中午提前至上午10點，讓球迷能提早進場，「我覺得這點是滿好的，就是讓大家趕快進場疏散，買完東西趕快去休息。」

雖然沒有參與夜排，但看到有人在深夜就開始排隊，仍讓他印象深刻，「有一點嚇到，就是天氣這麼誇張的情況下，大家還是願意排隊。」

身為從創隊就支持至今的10年鐵粉，「豪87」坦言一路看著球迷人數成長，「球迷越來越多，就是滿有感觸的。」他笑說心情其實「喜憂參半」，「想說怎麼大家都來跟我搶商品，但也很開心有這麼多人支持同一支球隊。」

今年球隊口號「不一樣」，教練團、高層改組換然一新，他直言與過去相比確實不同，「往年來講，大家總是戲稱「季前宇宙邦」，等到季末的時候才有一點點就是感覺是「展望明年」的感覺。」

「那今年真的是季初之前就一直在喊說『今年不一樣、今年不一樣』。我覺得這不是一個口號，是真的一有感覺到今年不一樣。那也一直催眠自己說今年真的不一樣了，所以希望今年真的是有好成績。」被問到是否每年都有這樣的期待，他直言，「沒有、沒有，真的是今年特別有感。」

現場也有來自五股的國中小球迷一早排隊進場，剛好被領隊陳昭如半路攔截親切問號，陳姓小球迷受訪時透露，花費超過9000元購買商品，驚人消費力讓現場眾人直呼佩服。

不過有球迷在社群分享，稍早親眼目睹有粉絲從富邦悍將新莊旗艦店「Gstore」提著兩大袋周邊商品離開，並表示單次消費高達新台幣6萬4000元，引發熱議，展現十週年商品的強大吸引力。▲▼ 陳昭如 。（圖／記者王真魚攝）

▲富邦悍將商品部人潮 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 陳昭如 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 陳昭如好奇小球迷買了什麼      。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 富邦悍將十週年新莊開幕球迷排隊周邊商品

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【外公心酸畫面流出】小朋友玩綠豆超嗨　外公蹲地收拾殘局XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366