球迷瘋搶週邊排到中外野！10年鐵粉有感：富邦今年真的不一樣

▲富邦悍將十週年周邊開賣掀起搶購熱潮，球迷雨中排隊不減熱情，10年鐵粉「豪87」（與陳昭如合影左一）直呼今年氛圍「真的不一樣」。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／新北報導

富邦悍將迎接十週年，新莊主場開幕戰吸引大批球迷進場支持，不少人甚至半夜就開始排隊搶購周邊商品，隊伍一度排到中外野，即便碰上雨勢仍不減熱情。綽號「豪87」的亞瑟傳奇會員球迷受訪直言，看到這樣的排隊盛況相當驚訝，也坦言今年確實感受到「不一樣」。

談到今天排隊情況，「豪87」表示自己其實「算蠻晚到的」，「我大概10點半來，原本是想要更早，但是因為今天雨勢比較大，想說等雨小一點再過來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也提到，球團臨時將開門時間從中午提前至上午10點，讓球迷能提早進場，「我覺得這點是滿好的，就是讓大家趕快進場疏散，買完東西趕快去休息。」

雖然沒有參與夜排，但看到有人在深夜就開始排隊，仍讓他印象深刻，「有一點嚇到，就是天氣這麼誇張的情況下，大家還是願意排隊。」

身為從創隊就支持至今的10年鐵粉，「豪87」坦言一路看著球迷人數成長，「球迷越來越多，就是滿有感觸的。」他笑說心情其實「喜憂參半」，「想說怎麼大家都來跟我搶商品，但也很開心有這麼多人支持同一支球隊。」

今年球隊口號「不一樣」，教練團、高層改組換然一新，他直言與過去相比確實不同，「往年來講，大家總是戲稱「季前宇宙邦」，等到季末的時候才有一點點就是感覺是「展望明年」的感覺。」

「那今年真的是季初之前就一直在喊說『今年不一樣、今年不一樣』。我覺得這不是一個口號，是真的一有感覺到今年不一樣。那也一直催眠自己說今年真的不一樣了，所以希望今年真的是有好成績。」被問到是否每年都有這樣的期待，他直言，「沒有、沒有，真的是今年特別有感。」

現場也有來自五股的國中小球迷一早排隊進場，剛好被領隊陳昭如半路攔截親切問號，陳姓小球迷受訪時透露，花費超過9000元購買商品，驚人消費力讓現場眾人直呼佩服。

不過有球迷在社群分享，稍早親眼目睹有粉絲從富邦悍將新莊旗艦店「Gstore」提著兩大袋周邊商品離開，並表示單次消費高達新台幣6萬4000元，引發熱議，展現十週年商品的強大吸引力。

▲富邦悍將商品部人潮 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 陳昭如好奇小球迷買了什麼 。（圖／記者王真魚攝）