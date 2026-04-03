陳昭如心疼球迷雨中夜排　喊話聯盟遠雄：4月多排大巨蛋賽事

▲富邦悍將十週年周邊開賣，球迷冒雨夜排搶購，領隊陳昭如與副領隊林威助現身發送小禮物 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將迎接新莊主場開幕戰適逢清明連假，票房率先開紅盤，3、4日開幕系列戰內野席已全數完售，今日開幕戰有望滿場。領隊陳昭如心疼球迷冒雨夜排、長途奔波進場，也藉此呼籲聯盟與遠雄，盼明年「不一樣」，4月賽事能多安排於大巨蛋舉行，降低天氣對比賽與觀賽體驗的影響。

適逢10週年商品發布，今年開幕戰人潮更盛，許多人漏夜排隊，上午隊伍一度從三壘側商品入口排到中外野。為因應排隊人潮，球場採取手環發放機制，並依批次區分不同顏色。

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避免出現「物品佔位、人不在」的亂象，工作人員更輪班於深夜持續發放，活動部清晨4時才離開球場。

領隊陳昭如今上午也特別與副領隊林威助現身，親自發送小禮物與徽章給現場小球迷。林威助受訪時坦言，原本就預期開幕戰會有不錯進場人數，但仍擔心天氣影響，「球迷真的很捧場，下雨天也願意夜排，所以我們提早開門，希望大家不要那麼辛苦。」

陳昭如也提到，今年球場座椅全面翻新，三樓觀眾席通風改善，觀賽舒適度提升，「球迷也會互相提醒要帶旗子、夾子、手冊，很可愛，也很支持我們。」她坦言，最擔心大家的身體狀況，「怕球迷淋濕或是感冒，也希望流程更安全一點。」

不過適逢清明連假與梅雨季，天氣變數仍成最大隱憂。陳昭如藉機向遠雄跟聯盟喊話，希望未來賽程能有更完善規劃，「台灣4月就是梅雨季，這是可以預期的，希望明年可以『不一樣』，能多安排在大巨蛋，尤其是清明連假這段時間。」

目前各隊在大巨蛋的賽事是依遠雄釋出場次再進行分配，林威助同樣認同陳昭如的看法，「就像領隊說的，如果有室內球場，就不用擔心天氣影響。尤其看到很多球迷準備好幾個月，就是為了參加開幕戰，但碰上這種天氣，真的是欲哭無淚。」

「很多台東來的、台南來的、花蓮來的，大家全家老小要訂車票、訂旅館，如果因為這樣泡湯，真的很於心不忍。」林威助表示。好消息是，陳昭如透露，之前其實有和會長蔡其昌提過，對方允諾會朝這方向來協助大家。

▲排隊人潮一度排到中外野 。（圖／記者王真魚攝）