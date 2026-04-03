「偶爾判錯比較像棒球」　葉君璋談好球帶：但太多大家都有壓力

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍總教練葉君璋今（3日）賽前談到近期中職好球帶爭議時，直言若只是偶爾一、兩球誤判，仍是棒球比賽的一部分，甚至能增添場上情緒與張力，但若單場出現太多爭議判決，「大家都會有壓力。」

近期好球帶話題延燒，4月1日味全龍與中信兄弟交手時就出現爭議判決；當時6局下兄弟2比1領先、兩出局二三壘有人，第9棒高宇杰在滿球數情況下，面對李超一顆內角偏高球路，主審范元淦當下拉弓判三振，引發兄弟休息區不滿，總教練平野惠一也一度進場理論，賽後不少球迷再度呼籲應導入電子好球帶（ABS）輔助判決。

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葉君璋談起前一戰龍象對決時，表示光是前3局，味全龍這邊就有多達8顆好球沒有被撿起來，另外還有對方投出的2顆壞球被判成好球，粗估加總約有11、12顆爭議判決。

不過，葉總並未一面倒支持全面導入電子好球帶；他認為，棒球本來就帶有一定程度的人為判決空間，若只是偶爾一顆好球、兩顆壞球判錯，某種程度上反而形成比賽的一部分，「有時候會有情緒反應嘛，有時候大家就喜歡那種感覺。」

葉總提及，問題不在於完全不能出錯，而是若爭議次數過多，整場比賽都會被影響，「但是如果每一顆球都要被質疑的話，3局剛剛講11、12顆要被質疑的話，不覺得那大家都是壓力嗎？」

他進一步指出，當判決爭議變得過於頻繁，壓力不只落在裁判身上，教練團、選手甚至對戰雙方都會受到影響，「我們到底要不要有感覺？還是對方要有感覺？還是裁判要有感覺？還是選手要有感覺？」

談到電子好球帶議題，葉君璋坦言，機器判決的確做得到，雖然也可能出現誤差，但若未來真的採用，大家只能接受；不過他仍認為，若全部交由機器主導，棒球原有的味道可能會因此流失。

「如果這樣講，以後就大家看計分板就好了啊、看螢幕就好了啊！反正那邊是好球就好球，那邊壞球就用機器判就好了啊，不是這樣嗎？」

葉君璋說，「我還是希望偶爾判錯，它可以增加一些氣氛，比較像棒球；但是如果太多的時候，真的大家都有壓力。」