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新北國王五週年主題週！回顧王朝榮耀致敬10位創隊元老　5/3賽後奧帝正式引退

▲新北國王將於4月24日、5月2、3日推出「KINGS 5th Anniversary 新北國王五週年」，並為洋將奧帝舉辦引退儀式。（圖／新北國王提供）

▲新北國王將於4月24日、5月2、3日推出「KINGS 5th Anniversary 新北國王五週年」主題日。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

自2021年成軍以來，新北國王從「Crown the City王城榮耀」出發，歷經五個賽季的淬鍊，成長為台灣籃壇的指標球隊。今年適逢創隊五週年，球團3日公布將於4月24日、5月2 、 3日推出「KINGS 5th Anniversary 新北國王五週年」主題週，回顧這五年間從初創、爭冠到寫下王朝的榮耀時光。並於2日賽前舉行「五週年成員表揚」，致敬10位自球隊創立至今始終堅守崗位的在職隊職員。同時3日賽後為洋將奧帝舉行引退儀式，邀請諸位見證這段橫跨五年的榮耀旅程。

創立首年國王便闖進季後賽，隨後的賽季中，不斷邁向巔峰，在2023-25賽季接連奪下金盃，達成隊史二連霸壯舉，並代表台灣出征東亞超級聯賽（EASL）摘下季軍榮譽，成功讓新北的浪潮席捲亞洲籃壇。從第一年的「Crown the City」王城榮耀，到第五年的「The Reign Don’t Stop」，國王已樹立屬於自己的強大王朝，這五年來的每一場勝仗與每一座獎盃，都是球員與球迷共同奮戰的成果。

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洋將奧帝即將在本賽季結束後正式退下球員身分，感謝他過去四季為球隊打下的功臣，球團特別規劃於5月3日賽後為他舉行引退儀式及見面會。作為球隊長期的核心戰將，奧帝卓越的球商、冷靜的判斷力以及領袖氣質，不僅是球隊完成二連霸的重要拼圖，更是球迷心中無可取代的關鍵人物。隨著賽季進入尾聲，幫助球隊建立王朝的戰將也將正式卸下球衣。

▲新北國王將5月3日為洋將奧帝舉辦引退儀式。（圖／新北國王提供）

▲新北國王將5月3日為洋將奧帝舉辦引退儀式。（圖／新北國王提供）

球團特別規劃於5月2日賽前舉行「五週年成員表揚」，致敬10位自成軍便並肩作戰至今的在職隊職員。包含總經理毛加恩、球隊經理洪志虎、代理總教練洪志善、球員李愷諺、簡祐哲、助理教練林政語、助理教練李惟恩、體能教練張崇熙、防護員邱柏凱以及輔導員Clay Danner。球團希望透過這份表揚，讓球迷看見五年的革命情感，無論是在聚光燈下奮戰的球員，或是隱身幕後的力量。

球團同步推出「五週年紀念套票」及單場票，目前已全面開賣。「A4-2 區套票」（限量 50 組），內含五週年球員紀念卡包、GrandTies 雙蓋寬口真空不鏽鋼保溫瓶，以及 gloé protein 水解乳清口栓包。「B2-4 區套票」（限量 50 組），內含五週年球員紀念卡包、GrandTies 滑蓋式真空不鏽鋼保溫杯，以及 gloé protein 水解乳清口栓包。

此次「KINGS 5th Anniversary新北國王五週年」主題週也特別感謝合作夥伴「藥師健生活」與「永雄建設」的支持，共同打造溫馨的場內外活動，慶祝創隊五週年的榮光，也為奧帝的球員生涯送上最誠摯的致敬，一同開啟新北國王下一個精彩的五年。

關鍵字： TPBL新北國王奧帝籃球

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