運動雲

>

唐西奇腿筋拉傷提前退賽、恐休2周！距離MVP評選僅差一場就達標

▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人今日作客雷霆之戰發生令球迷屏息的意外。第三節還剩7分39秒時，近期表現無解的球星唐西奇（Luka Doncic）在一次切入進攻中，於無對抗的情況下疑似左腿筋拉傷，隨即倒地表情痛苦並提前退賽。這場傷病不僅威脅湖人在季後賽的布局，目前出賽64場的唐西奇，若因傷缺席剩餘5場例行賽，將正式失去競逐本季例行賽MVP與年度最佳陣容的資格。

受傷發生在第三節中段，唐西奇面對威廉斯（Jalen Williams）的防守準備停球投籃時，左腿突然感到不適，他隨即放棄進攻、捂著大腿後側躺倒在界外。根據隨隊記者透露，唐西奇預計將於明日接受核磁共振（MRI）檢查，以確定其左腿筋傷勢的嚴重程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

然而唐西奇在今年2月就曾因左腿筋傷勢缺席過4場比賽。美媒指出，一級拉傷需休息1-2週，二級則需4-6週。若是較嚴重的撕裂，恐將影響其參與季後賽首輪的可能性。

根據NBA現行勞資協議，球員必須出賽至少65場才能參與年度重要獎項評選，唐西奇本季截至目前出賽64場，場均繳出33.8分、7.8籃板、8.3助攻的準MVP級數據，尤其在三月份更帶領湖人打出15勝2負的隊史最佳戰績。

湖人本季僅剩5場例行賽，最後一場為4月13日對陣爵士東契奇目前僅差「1場」即可達標。美媒分析指出，若傷勢僅為輕微一級拉傷，東契奇或許能在例行賽末段強行復出「打卡」以保住獲獎資格，但若傷勢涉及肌纖維撕裂，強行復出的風險恐導致季後賽提前報銷。

然而一旦唐西奇長時間缺陣，湖人進攻端將失去一個穩定能轟下30分以上的輸出點。幸運的是，湖人目前暫列西區第三，已提前鎖定季後賽門票，免於附加賽的混戰。季後賽首輪預計於4月19日開打，唐西奇將有約兩週的時間進行治療。

關鍵字： NBA湖人唐西奇左腿筋傷季後賽MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【阿嬤獨自升級？】超認真研究戰鬥陀螺　還拿臉盆當戰鬥盤XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366