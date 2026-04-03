唐西奇腿筋拉傷提前退賽、恐休2周！距離MVP評選僅差一場就達標

▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人今日作客雷霆之戰發生令球迷屏息的意外。第三節還剩7分39秒時，近期表現無解的球星唐西奇（Luka Doncic）在一次切入進攻中，於無對抗的情況下疑似左腿筋拉傷，隨即倒地表情痛苦並提前退賽。這場傷病不僅威脅湖人在季後賽的布局，目前出賽64場的唐西奇，若因傷缺席剩餘5場例行賽，將正式失去競逐本季例行賽MVP與年度最佳陣容的資格。

受傷發生在第三節中段，唐西奇面對威廉斯（Jalen Williams）的防守準備停球投籃時，左腿突然感到不適，他隨即放棄進攻、捂著大腿後側躺倒在界外。根據隨隊記者透露，唐西奇預計將於明日接受核磁共振（MRI）檢查，以確定其左腿筋傷勢的嚴重程度。

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▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

然而唐西奇在今年2月就曾因左腿筋傷勢缺席過4場比賽。美媒指出，一級拉傷需休息1-2週，二級則需4-6週。若是較嚴重的撕裂，恐將影響其參與季後賽首輪的可能性。

根據NBA現行勞資協議，球員必須出賽至少65場才能參與年度重要獎項評選，唐西奇本季截至目前出賽64場，場均繳出33.8分、7.8籃板、8.3助攻的準MVP級數據，尤其在三月份更帶領湖人打出15勝2負的隊史最佳戰績。

湖人本季僅剩5場例行賽，最後一場為4月13日對陣爵士東契奇目前僅差「1場」即可達標。美媒分析指出，若傷勢僅為輕微一級拉傷，東契奇或許能在例行賽末段強行復出「打卡」以保住獲獎資格，但若傷勢涉及肌纖維撕裂，強行復出的風險恐導致季後賽提前報銷。

然而一旦唐西奇長時間缺陣，湖人進攻端將失去一個穩定能轟下30分以上的輸出點。幸運的是，湖人目前暫列西區第三，已提前鎖定季後賽門票，免於附加賽的混戰。季後賽首輪預計於4月19日開打，唐西奇將有約兩週的時間進行治療。