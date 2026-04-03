運動雲

>

雷霆首節海嘯攻勢就砍44分！湖人防線崩盤最終43分慘敗　還傷了大將唐西奇

▲洛杉磯湖人以96比139慘敗給奧克拉荷馬雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯湖人以96比139慘敗給奧克拉荷馬雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近期狀態火燙的洛杉磯湖人今日作客挑戰西區龍頭俄克拉荷馬雷霆，卻踢到大鐵板，雷霆在首節便發動海嘯攻勢狂轟44分，加上湖人全場發生高達18次失誤，最終雷霆以139比96大勝湖人，送給紫金軍團一場慘絕人寰的43分大敗。湖人除了4連勝遭到終止，雪上加霜的是，近期表現優異的唐西奇（Luka Doncic）在第三節疑似因左大腿拉傷提前退場。

這場西區強權對決在開局便呈現一面倒。雷霆在首節靠著多特（Luguentz Dort）與一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）彈無虛發的表現，單節打出44比21的攻勢。進入第二節，雷霆替補球員喬伊（Isaiah Joe）與麥凱恩（McCain）持續在外線下起三分雨，分差一度擴大到30分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湖人上半場進攻受困且失誤頻傳，詹姆斯（LeBron James）上半場的正負值為-30，寫下其個人生涯半場最低紀錄。半場結束時，雷霆以82比51大幅領先。

易籃後，雷霆進攻火力依然不減，第三節中段，唐西奇在一次持球突破時，在無對抗的情況下突然捂住左大腿後側，隨即痛苦倒地並一瘸一拐地返回更衣室，隨後湖人隊宣布唐西奇左腿筋拉傷，此役確定不會再回歸。雖然末節里夫斯（Austin Reaves）率隊努力搶分，但雷霆喬伊（Isaiah Joe）單節三記三分球將領先優勢持續擴大，最終雷霆就以43分大勝。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大砍下全隊最高28分、7籃板、7助攻，喬伊20分次之；湖人方面，里夫斯攻下全隊最高15分，詹姆斯13分，因傷退場的東契奇進帳12分。

關鍵字： 湖人雷霆唐西奇詹姆斯NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366