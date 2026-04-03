雷霆首節海嘯攻勢就砍44分！湖人防線崩盤最終43分慘敗　還傷了大將唐西奇

▲洛杉磯湖人以96比139慘敗給奧克拉荷馬雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近期狀態火燙的洛杉磯湖人今日作客挑戰西區龍頭俄克拉荷馬雷霆，卻踢到大鐵板，雷霆在首節便發動海嘯攻勢狂轟44分，加上湖人全場發生高達18次失誤，最終雷霆以139比96大勝湖人，送給紫金軍團一場慘絕人寰的43分大敗。湖人除了4連勝遭到終止，雪上加霜的是，近期表現優異的唐西奇（Luka Doncic）在第三節疑似因左大腿拉傷提前退場。

這場西區強權對決在開局便呈現一面倒。雷霆在首節靠著多特（Luguentz Dort）與一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）彈無虛發的表現，單節打出44比21的攻勢。進入第二節，雷霆替補球員喬伊（Isaiah Joe）與麥凱恩（McCain）持續在外線下起三分雨，分差一度擴大到30分。

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湖人上半場進攻受困且失誤頻傳，詹姆斯（LeBron James）上半場的正負值為-30，寫下其個人生涯半場最低紀錄。半場結束時，雷霆以82比51大幅領先。

易籃後，雷霆進攻火力依然不減，第三節中段，唐西奇在一次持球突破時，在無對抗的情況下突然捂住左大腿後側，隨即痛苦倒地並一瘸一拐地返回更衣室，隨後湖人隊宣布唐西奇左腿筋拉傷，此役確定不會再回歸。雖然末節里夫斯（Austin Reaves）率隊努力搶分，但雷霆喬伊（Isaiah Joe）單節三記三分球將領先優勢持續擴大，最終雷霆就以43分大勝。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大砍下全隊最高28分、7籃板、7助攻，喬伊20分次之；湖人方面，里夫斯攻下全隊最高15分，詹姆斯13分，因傷退場的東契奇進帳12分。