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亞太棒球場攤商爭議惹怒球迷！ 體育局長致歉曝招商始末

▲▼ 亞太棒球場 。（圖／記者張雅雲攝）

▲亞太棒球場 。（圖／記者張雅雲攝）

記者胡冠辰／綜合報導

針對亞太國際棒球訓練中心戶外攤商設置事宜，臺南市政府體育局長陳良乾今（3）日表示，對於近期溝通落差造成的誤會，向廣大球迷及各界表達深深的歉意。

陳良乾強調，對於各界反映的心聲均高度重視，行政作為的初衷是為了在符合法規的前提下，提供球迷更完善、更便利的觀賽環境。

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體育局說明，根據目前與統一獅球團的租約，租用範圍為「亞太成棒主球場本體」，並不包含場外的空間；原本場外區域並無設置攤位，但在 3 月 29 日、3 月 31 日及 4 月 1 日開幕賽期間，體育局抱持著「歡喜辦入厝」的籌備心情，考量觀賽人潮眾多為解決球迷飲食需求，特別規劃於戶外「臨時性」設置攤位，並委請統一獅協助邀請廠商進駐，共同營造熱鬧的開場氛圍。

體育局指出，目前球場內部餐飲已由統一獅負責；原定前三日開幕活動結束後，戶外臨時攤位即應撤除。然而，比賽期間體育局獲得許多球迷的正面回饋，希望能延續場外餐飲服務，以因應上半球季尚有 21 場的賽事（最近一場為 4 月 10 日）。

由於賽事期間長、涉及長期經營性質，依據法規市府不得私自委託特定對象，必須確保行政程序公開透明。

體育局因此加速採購程序，於4月2日上網公開辦理招商，此舉不僅是為了符合公務規章，更為遴選優質業者，確保更好的餐飲品質、用電安全及環境衛生。

陳良乾局長表示，過程當中所造成的紛擾，再次跟球迷們致歉，未來將持續與統一獅球團溝通協調，確保在後續賽事，都能夠圓滿進行，為臺南在地的英雄統一獅加油。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、亞太棒球場、爭議、美食

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