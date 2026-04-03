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救火隊來了！洋基工程簽28歲柯麥隆　還找劉人豪入隊捕後場

▲洋基補進柯麥隆、劉人豪。（圖／洋基工程提供）

▲洋基補進柯麥隆、劉人豪。（圖／洋基工程提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洋基工程籃球隊3日宣布陣容補強，正式簽下美籍前鋒柯麥隆(Cameron McGriff)，與後衛劉人豪，期待進一步提升團隊進攻與後場深度。

現年28歲的柯麥隆，畢業於NCAA一級奧克拉荷馬州立大學（Oklahoma State），大四賽季（2019-20）場均貢獻12.3分、6.6個籃板、1.2助攻，具備穩定的進攻終結能力。同時擁有豐富賽事經驗，先後征戰NBA波特蘭拓荒者、NBA G League、比利時、希臘、中國NBL等聯賽。球團表示，柯麥隆有很好的機動性和勁爆體能，期待他能展現強勢球風為團隊注入更多能量和攻擊火力。

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另一位新加盟的球員劉人豪，現年31歲，主打控球後衛，職業生涯曾效力裕隆籃球隊、台鋼獵鷹、新北中信特攻等隊伍，並曾赴中國NBL聯賽發展。教練團表示：「球隊近期包括漢昇在內，受到傷勢影響，希望人豪的加入能分擔更多後場壓力，有效串聯隊友，幫助球隊展現更穩定的攻守節奏。」

劉人豪則表示：「很高興能加入洋基工程籃球隊，對我來說是一個全新的挑戰，也是非常寶貴的機會。我會盡快融入團隊，做好教練團交付的任務，在場上全力以赴，用自己的經驗和拚勁幫助球隊。」

關鍵字： PLG洋基柯麥隆劉人豪籃球補強台灣籃球

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