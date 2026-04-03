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林維恩扛2A開幕戰先發！3.1局飆6K僅失1分壓制百大新秀

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

效力運動家體系的20歲左投林維恩，本季從2A出發，今在所屬米德蘭搖滾獵犬隊（Midland RockHounds）開幕戰先發登板，迎戰阿肯色旅行者隊（Arkansas Travelers），主投3.1局送出6次三振、僅失1分，展現不錯壓制力，最終無關勝敗，球隊則以5比1拿下勝利。

林維恩去年迎來旅美首個完整球季就迅速竄起，從1A起步，一路升上高階1A並站穩2A，完成「三級跳」，今年更首度受邀參與大聯盟春訓，成為球團重點培養的左投新秀。季前他也入選世界棒球經典賽中華隊名單，對韓一戰後援2.1局飆出4K，雖被轟全壘打失2分，仍留下亮眼內容。

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此役小聯盟開季首戰，林維恩開局氣勢十足，首局投出三上三下，首局三上三下，還成功壓制水手百大新秀阿洛尤（Michael Arroyo）與蒙提斯（Lazaro Montes）。

第2局更上演三振秀，連續K掉3名打者，一度跨局連續解決7人。直到3局1出局後才被敲出首安，隨後出現觸身球，但他隨即穩住陣腳，再添三振並抓下關鍵出局數，成功化解危機。

進入第4局後，林維恩控球略有起伏，先投出保送後再三振1人，但接著遭敲二壘打失分，並被連續安打與保送攻佔壘包，在1出局滿壘情況下退場。所幸接替投手即時製造雙殺守住局面，未讓失分擴大。

此役林維恩先發3.1局共用67球，其中43球為好球，被敲3安、2次保送，另有1次觸身球，送出6次三振、失1分，防禦率為2.70。

關鍵字： 林維恩小聯盟左投中華隊春訓MLB

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