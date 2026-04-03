太陽崩盤助升空！NBA西區版圖定礎　休士頓火箭連兩年晉級季後賽

▲休士頓火箭確定提前晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽進入最後關鍵一週，西區季後賽版圖正式定礎。今日因鳳凰城太陽以107比127慘遭夏洛特黃蜂逆轉，也讓目前戰績47勝29負的休士頓火箭確定提前鎖定西區前六名、晉級季後賽。這是火箭連續第二年挺進季後賽，也是西區繼雷霆、馬刺、湖人與金塊後，第5支拿到直通門票的球隊。

太陽今日作客黃蜂，雖首節一度領先10分且布克（Devin Booker）單節獨得12分，但次節起黃蜂展開狂轟，單節打出33比19的攻勢反超。最終太陽在下半場崩盤，以107比127慘敗，由於太陽輸球後戰績來到42勝35負，即便剩餘5場全勝，也無法在勝負關係（火箭目前對戰3比0領先）劣勢下超越火箭。

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▲太陽球星布克（Devin Booker）。（圖／達志影像／美聯社）

這意味著火箭已穩拿西區前六，相較於去年雖以西區第2入榜，卻在首輪遭勇士「黑七」橫掃，今年火箭在引進杜蘭特（Kevin Durant）後，團隊戰力顯著升級，儘管主力控衛范弗利特（Fred VanVleet）仍受重傷困擾歸期未定，但火箭目前的團隊流動性已達到賽季巔峰。

根據美媒報導，森根（Alperen Sengun）復出後的9場比賽表現堪稱「炸裂」，是火箭4連勝的核心引擎。這段時間他場均繳出23.6分、8.8籃板、7.1助攻，投籃命中率高達63.4%。與季初相比，森根的決策速度更快，且在低位面對錯位時打法極其果斷。

更令對手頭痛的是森根的三分球。本季前58場僅命中29記三分，但近9場比賽18投10中，包括日前交手紐奧良鵜鶘時寫下7投5中的超神數據，這種內外兼備的威脅，為火箭的進攻體系拉開了巨大的空間。

火箭近期強調提速與無球跑動，成功讓杜蘭特與森根產生良性互動。統計顯示，杜蘭特在面對包夾時傳球更為從容，過去5場送出41次助攻，其中13次直接轉化為森根的進球。兩人對比賽的閱讀能力提升，讓火箭的進攻體系運轉如雲流水，常可見杜蘭特過渡球給森根後，隨即助攻湯普森（Amen Thompson）完成空接灌籃。

▲休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）。（圖／達志影像／美聯社）

更驚人的是，火箭近期對球權的保護達到極致。過去3場場均僅8.6次失誤，是本季首度連續三場將失誤控制在10次以內。

目前火箭排名西區第5，距離第4名的金塊僅1.5場勝差，離第3名的湖人則有3場差距，在剩餘的6場比賽中，火箭將全力衝刺「上半區」的主場優勢席位